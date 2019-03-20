Брата экс-генпрокурора Улана Салянова все же "заказали"?

Складывается впечатление, что следствие намеренно прикрывало основного подозреваемого в убийстве Улана Салянова. По крайней мере, факты говорят сами за себя. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась сестра убитого, экс-генпрокурор Аида Салянова. Напомним, на днях в Бишкеке прошел очередной судебный процесс по делу убийства ее брата.

- В суде два дела объединили: убийство моего брата и разбойное нападение в Оше. Вчера приходили потерпевшие по этому преступлению, муж и жена. Мы задавали им вопросы, и они говорили, что главным был тот, которого сейчас подозревают в убийстве моего брата. То есть Осмонкулов, по их словам, отдавал приказы своим подельникам и больше всех бил потерпевших. Я задала им вопрос, как же так случилось, что четверых задержали еще в сентябре 2017 года, а Осмонкулова даже в розыск не объявляли. Они сказали, что тогда они по своим каналам узнали, что он отбывает наказание в колонии-поселении и сказали об этом следователю. Тот им сказал, что розыск ведется. В суде я показала постановление от 6 декабря 2017 года об объявлении его в розыск. То есть получается прошли сентябрь, ноябрь, когда убили брата, и только в декабре его объявляют в розыск, - выразила недоумение экс-генпрокурор.

На следующем процессе, который назначен на 5 апреля текущего года, суд намерен выслушать показания свидетеля, которому Осмонкулов в личном разговоре признавался в том, что ему "заказали" убийство Улана Салянова.

- Свидетель Тярт еще на следствии говорил, что Осмонкулов признался ему, что если он уберет одного высокопоставленного человека, то ему простят дело в Оше. Получается, раз его не искали до декабря, то ему реальную помощь оказывали. Кстати, адвокат задавала уточняющий вопрос, когда именно Осмонкулов об этом сказал. Он ответил, что в октябре, - добавила Аида Женишбековна.

Напомним, младший брат экс-генпрокурора Аиды Саляновой – Улан Салянов – был застрелен ночью 6 ноября 2017 года в собственном доме в жилмассиве Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области. По версии следствия, он пытался оказать сопротивление троим мужчинам, которые ворвались к нему в дом в целях ограбления.

В декабре 2017 года по подозрению в убийстве был задержан Эрмек Осмонкулов - уроженец Чуйской области, 1986 г.р., ранее неоднократно судимый за хулиганство, разбой и грабежи.

Позже на территории РФ были пойманы двое других соучастников убийства, которые также дали признательные показания. Материалы уголовного дела по ним выделены в отдельное производство, им заочно предъявлено обвинение.

После ознакомления с материалами дела экс-генпрокурор Аида Салянова заявила, что ее брата убили по политическим мотивам.