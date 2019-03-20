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Имущество Райымбека Матраимова проверяют уже 3 месяца

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- Бакыт Стамов
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С учетом того, что младший брат Матраимова Исламбек Матраимов занимает должность начальника Управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП, есть ли здесь конфликт интересов?

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями продолжает проводить проверку имущества экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ведомства Анастасия Пискур.

По ее словам, результаты проверки будут озвучены позже.

К слову, младший брат Матраимова Исламбек Матраимов занимает должность начальника Управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП.

Напомним, проверка имущества бывшего высокопоставленного служащего ГТС КР Райымбека Матраимова проводится по поручению президента Сооронбая Жээнбекова, которое он озвучил 18 декабря прошлого года на итоговой пресс-конференции.


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URL: https://www.vb.kg/377290
Теги:
госимущество, проверки, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, пресс-конференция, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Тумар Жумабеков
20.03.2019, 14:16
Карма: -54
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 97
Минусов: 151
Комментариев: 154

А. Атамбаев когда был Президентом пользовался кем хотел,а перед уходом решил их стереть да так, чтобы их помощь не понадобился его

преемнику С.Жээнбекову. Один вопрос!!! Почему же все 6 лет когда , когда Атамбаев

был во власти молчал про Р. Матраимова, а перед уходом все таки решил его

уволить и назвать его коррупционером.

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дамир
20.03.2019, 14:17

К то такой «Раим миллион»? Если заглянуть в недалекоепрошло, то даже год назад подавляющее большинство кыргызстанцев знать не знали

кто такой есть Матраимов. Сейчас же имя заместителя председателя Таможенной

службы известно каждому. И сейчас очевидно, что к раскрутке этого политического

«бренда», несущего в себе явно негативный оттенок, приложили руку пиарщики из

команды Атамбаева. В этом легко убедиться, если просто сопоставить события,

разворачивающиеся на политической арене в последнее время 

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Бакыт
20.03.2019, 14:20

Райымбек Матраимов это человек который заслуживает служит стране и народу мне кажется он ещё покажет себя как руководитель,он всё сделает чтоб народ жил в достатке и в безопасности, ещё он помогает в развитии спорта а спорт это здоровье и хороший образ жизни лично я его поддержу и верю

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Омор
20.03.2019, 14:21

Вот материал полностью задает вопрос Атамбаеву почему Атамбаевские шавки все время обвиняет Раима но нет ни каких оснований на его причастность в коррупции, просто идет черный пиар сторону Жээнбекова, со стороны Атамбаева, если так смотреть со стороны Раим выполнял требования государство скорее Атамбаева, он выполнял все планы

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Бакс
20.03.2019, 14:26

Раим не просто Раим, он всемогущий Раим-миллион. Поэтому его имущество проверяют уже 3 месяца.

Когда же наконец его посадят?!

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Жек
20.03.2019, 14:30

Жээнбеков когда пришел во власть он сказал что не будет щадить не кого даже близких и друзей будет судить если они будут нарушать закон вот результаты он всех проверяет и сортирует кто чист а кто в дерьме. 

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Абухасан
20.03.2019, 14:33

Долго однако проверяют, добра нажил видать непосильным трудом видимо не видимо.

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Бакыт
20.03.2019, 14:33

Жээнбеков проверяет даже знакомых таких как Матраимов. Он работает ради народа. "А не как Атамбаев всех кто не со мной судить и за решетку. " Жээнбеков уже заслужил доверие народа. И намерен работать только во благо народа.

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Жика
20.03.2019, 14:35

Раим вообще не Связан с Жээнбековым он просто богатый чел и все. Но кто знает если он замешан в коком то коррупционном деле то Жээнбеков его просто так не оставит

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Опг
20.03.2019, 14:38

Хохма по кыргызски.

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Ира
20.03.2019, 14:40

Вот как должен работать правительство без разбора кто в чьей стороне. Коррупционер  должен понести наказание. Если не виновен не бойся просто так не будет судить. Судьи уже более справедливы чем во время АША

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АША
20.03.2019, 14:44

Думаю АША не может найти себе место, после сказанных слов 17 ого марта. Так как его окружают только дебилы и предатели. И не одно сказанное им слово не в действительно. 

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Болотбек
20.03.2019, 17:53

Видать ооочень богатый человек. Ну ооочень,что не могут пересчитать его богатство. Мда,действительно хохма.

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реалист
20.03.2019, 17:58

Да и не забудьте родственников его проверить, сам то он наверное по документам бедняк

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