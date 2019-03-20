Имущество Райымбека Матраимова проверяют уже 3 месяца

С учетом того, что младший брат Матраимова Исламбек Матраимов занимает должность начальника Управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП, есть ли здесь конфликт интересов?

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями продолжает проводить проверку имущества экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ведомства Анастасия Пискур.

По ее словам, результаты проверки будут озвучены позже.

К слову, младший брат Матраимова Исламбек Матраимов занимает должность начальника Управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП.

Напомним, проверка имущества бывшего высокопоставленного служащего ГТС КР Райымбека Матраимова проводится по поручению президента Сооронбая Жээнбекова, которое он озвучил 18 декабря прошлого года на итоговой пресс-конференции.