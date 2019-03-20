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На малой родине президента отказались от пышных похорон

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- Бакыт Стамов
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В Кара-Кулджинском районе Ошской области решили отказаться от проведения пышных традиционных похорон. Об этом редакции VB.KG сообщил заместитель руководителя райадминистрации Канболот Тутуев.

По его словам, такую резолюцию приняли на районном заседании активисты, аксакалы и другие жители района.

- В первую очередь на самих похоронах разрешается только резать одну лошадь либо двух баранов. Вместе с этим гостям мероприятия запрещаются традиции приносить с собой скот, одежду и материи. Кроме этого, запрещается проведение ранее обязательных поминок: трех дней, семи дней и сорока дней, - пояснил чиновник.

Также Тутуев рассказал, что резолюция была донесена до каждого села района, где была одобрена местными депутатами айыльного кенеша.

- В каждом айыльном округе создана комиссия, которая будет следить за соблюдением нововведенных правил. Потом она ежемесячно будет отчитываться перед районной комиссией, - добавил он.

Отметим, в начале 2016 года депутат Аида Салянова в парламенте пыталась инициировать законопроект, согласно которому чиновникам и их близким запрещалось проводить пышные похороны.


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URL: https://www.vb.kg/377293
Теги:
Аида Салянова, Сооронбай Жээнбеков, закон, Кара-Кульджинский район, местный кенеш, президент, похороны, Кыргызстан, Канболот Тутуев
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