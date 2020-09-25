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Предпринимателя вывезли за город и отобрали деньги. Задержан член ОПГ

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- Екатерина Улитина
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В одном из кафе Бишкека был задержан подозреваемый в разбойном нападении на предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Нападение произошло в начале этого года. Двое злоумышленников, угрожая оружием, заставили предпринимателя выехать на окраину Бишкека. Там грабители, угрожая расправой, отобрали у него деньги в размере $500 и 12 тысяч сомов.

"Службами криминальной милиции проведены широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия по установлению, задержанию лиц, совершивших разбой. В результате правоохранители вышли на след преступной группы. Накануне, на территории Бишкека оперативниками третьего управления СКМ МВД проведена операция по задержанию одного из подозреваемых", - говорится в сообщении МВД.

Задержанный уроженец Таласской области, 1995 года рождения, ранее был судим за кражу. Он состоит на оперативном учете МВД, как член одной из организованных преступных группировок. Сейчас он водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/392336
Теги:
грабеж, кража, ОПГ, Кыргызстан, МВД
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