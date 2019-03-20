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Жители ж/м Арча-Бешик обиделись на "Газпром"

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Жители ж/м Арча -Бешик, живущие по ул.Жайыл Баатыра, за ул.Чортекова, просят руководство Газпрома встретиться с ними, так как на прием не могут попасть. При газификации нас по чьей-то халатности не включили в проект. И теперь нам предлагают тянуть газ за свой счет, а это 100 м. Хотя ранее Газпром обещал обеспечить газом 100 процентов жителей жилмассива. Не знаем, кому жаловаться. В Газпроме не хотят нас слушать и говорят, что виноват квартальный. Просим руководство Газпрома встретиться с нами.

Народную новость прислал Житель


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URL: https://www.vb.kg/377294
Теги:
газ, Газпром Кыргызстан, конфликт, Бишкек, Газпром
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Комментарии
Штепсель
20.03.2019, 16:04

Все жилмассивы тянут на улицы газопровод сами, всегда и везде так было. Государство и газпром тащили и оплачивали только центральные ветки. А эти зажрались, 100 метров трубы копейки, если скинуться всей улицей. Ну и сидите без газа, халявщики...

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АРС
20.03.2019, 16:27

Газпром шарашкина контора . Я думал хоть новое руководство что нибудь поменяет . Что бы подключить газ сдирают большие деньги . Свои трубы ставить нельзя только ихние дорогие которые , чертят проект тысяч за 5 , протягивают трубу за метр по 800 и ещё навязывают свой котёл . Я Купил другой котёл пришли сказали что не годится заварили трубу на глухо и ушли . Писал на почту что на сайте у них три электронные почты , ответа нет . Теперь что бы подключить нужно платить штраф опять вызывать наряд и тд и тп . Посчитал лучше бы я покупал балоны и топил углём лет на 10 этих денег хватило бы вместо того что бы протянуть домой газ .

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Абрам
20.03.2019, 17:12

АРС

Газпром шарашкина контора . Я думал хоть новое руководство что нибудь поменяет . Что бы подключить газ сдирают большие деньги . Свои трубы ставить нельзя только ихние дорогие которые , чертят проект тысяч за 5 , протягивают трубу за метр по 800 и ещё навязывают свой котёл . Я Купил другой котёл пришли сказали что не годится 

Наверное вы хотели протянуть дешёвенькие китайские трубы и поставить дешёвенький китайский котёл, а потом как на ТЭЦ каждый месяц были бы аварии, да ещё может со взрывами и фейерверками. И потом Газпром был бы виноват. А они ставят качественные, надёжные, прочные трубы и такой же котёл. А качественное всегда дороже.

Вот у нас два года назад тепловики на одно улице заменили 200 метров труб. Поставили новые, но китайские. Как только дали давление, эти трубы на протяжении всех 200 метров лопнули по продольному (заводскому) шву. 

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