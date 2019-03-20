Жители ж/м Арча-Бешик обиделись на "Газпром"

АРС

Газпром шарашкина контора . Я думал хоть новое руководство что нибудь поменяет . Что бы подключить газ сдирают большие деньги . Свои трубы ставить нельзя только ихние дорогие которые , чертят проект тысяч за 5 , протягивают трубу за метр по 800 и ещё навязывают свой котёл . Я Купил другой котёл пришли сказали что не годится

Наверное вы хотели протянуть дешёвенькие китайские трубы и поставить дешёвенький китайский котёл, а потом как на ТЭЦ каждый месяц были бы аварии, да ещё может со взрывами и фейерверками. И потом Газпром был бы виноват. А они ставят качественные, надёжные, прочные трубы и такой же котёл. А качественное всегда дороже.

Вот у нас два года назад тепловики на одно улице заменили 200 метров труб. Поставили новые, но китайские. Как только дали давление, эти трубы на протяжении всех 200 метров лопнули по продольному (заводскому) шву.