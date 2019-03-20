Жители ж/м Арча-Бешик обиделись на "Газпром"

Все жилмассивы тянут на улицы газопровод сами, всегда и везде так было. Государство и газпром тащили и оплачивали только центральные ветки. А эти зажрались, 100 метров трубы копейки, если скинуться всей улицей. Ну и сидите без газа, халявщики...
Жители ж/м Арча -Бешик, живущие по ул.Жайыл Баатыра, за ул.Чортекова, просят руководство Газпрома встретиться с ними, так как на прием не могут попасть. При газификации нас по чьей-то халатности не включили в проект. И теперь нам предлагают тянуть газ за свой счет, а это 100 м. Хотя ранее Газпром обещал обеспечить газом 100 процентов жителей жилмассива. Не знаем, кому жаловаться. В Газпроме не хотят нас слушать и говорят, что виноват квартальный. Просим руководство Газпрома встретиться с нами.
Народную новость прислал Житель