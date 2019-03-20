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Пожары подрывают работу энергосети

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- ВБ
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19 марта 2019 года в 17:35 отключилась ВЛ 110 кВ "ТЭЦ Бишкек- Кант 2". При выявлении причины отключения был выявлен факт низового пожара вблизи линии электропередачи.

Данная ЛЭП имеет системное значение в функционировании энергосистемы республики, следовательно такие отключения приводят к ухудшению работы сопутствующих стратегических энергообъектов.

За последний месяц в Чуйской области из-за низовых пожаров произошло 4 отключения высоковольтных линий электропередачи.

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" просит жителей не сжигать сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности вблизи энергообъектов. В сухую и ветреную погоду существенно повышается риск возгораний и крупных пожаров, что чреваты для энергооборудования и нарушением электроснабжения потребителей.


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URL: https://www.vb.kg/377298
Теги:
НЭСК, пожар, безопасность, Кыргызстан
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