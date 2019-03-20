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Если Десятников не захочет, ТИК не сможет проверить его гражданство?

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- Оксана Гут
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Бишкекская территориальная избирательная комиссия проверит информацию о наличии российского гражданства у депутата столичного горкенеша Павла Десятникова. Об этом VB.KG сообщил ее председатель Кайрат Маматов.

Он отметил, что в первую очередь члены ТИК проведут беседу с самим Павлов Десятниковым.

- Никто депутата отстранить не может на время, законодательство это не позволяет. Только после решения территориальной избирательной комиссии уже будут какие-то юридические последствия. И не стоит забывать, что у нас есть презумпция невиновности. Сначала нужно что-то доказать, - отметил Маматов.

По процедуре, сказал он, ситуация схожа с уже бывшим депутатом БГК Коргонбай уулу Жусупбеком. Тогда нардеп не возражал против проведения проверки его гражданства. И оно оказалось российским.

- Не думаю, что будут какие-то проблемы. Если Павел Николаевич, конечно, не против проверки, мы будем ее проводить. Но это займет определенное время. Все материалы мы передадим в Центральную избирательную комиссию и в соответствии с законодательством КР и международным законодательством начнем проверять, - заключил Кайрат Маматов.

Отметим, накануне в интервью VB.KG депутат Павел Десятников сказал, что не будет возражать против проверки его гражданства.


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URL: https://www.vb.kg/377304
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, закон, паспорт, проверки, Россия, гражданство, Бишкек, Кыргызстан, Павел Десятников, Кайрат Маматов
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