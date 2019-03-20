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На границе стреляют, а премьер изучает картошку. Депутаты требуют отставок

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- Екатерина Улитина
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На заседании Жогорку Кенеша депутат Зарылбек Рысалиев потребовал немедленной отставки вице-премьер-министра Жениша Разакова, который проводил переговоры с делегацией из Таджикистана по урегулированию приграничного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана.

- Сегодня тот день, когда Жениш Разаков должен уйти в отставку. Пока в Баткенской области происходил конфликт, у нас не было оперативной информации, не было никаких данных - сказал Рысалиев.

Досталось и премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву, который сейчас находится с рабочей поездкой в Ошской области.

- Пока Разаков пытался решить вопрос с Таджикистаном, где был премьер-министр? Это его обязанность отстаивать принципиальные, стратегические вопросы. Пока на границе стреляли, Мухаммедкалый Абылгазиев был в Ошской области, изучал, как хранится картошка, - возмутился Зарылбек Рысалиев.

Депутаты возмутились, что на заседании не присутствует глава правительства. Депутат Исхак Масалиев заявил, что премьер-министру тоже следовало бы уйти в отставку из-за ситуации на границе. Однако, он предложил подождать и посмотреть на дальнейшие действия кабинета министров.

Депутаты Карамат Орозова и Жылдыз Мусабекова поддержали идею отправить премьер-министра в отставку.

Критика депутатов связана с тем, что члены правительства знали о накаляющейся ситуации в приграничном районе за неделю до конфликта. Однако не смогли предотвратить народные волнения.

В конце концов депутаты решили заслушать отчет правительства о ситуации на границе через 2 недели, и после этого оценить работу премьер-министра и вице-премьер-министра.

Напомним, 14-15 марта в Баткенской области произошли столкновения жителей приграничных территорий Таджикистана и Кыргызстана. Пограничники обеих республик были вынуждены открыть огонь. В результате стычек пострадали люди и имущество местных жителей с обеих сторон. Сообщается о двух погибших гражданах Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/377308
Теги:
граница, отставка, правительство, приграничные конфликты, Жылдыз Мусабекова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Зарылбек Рысалиев, Исхак Масалиев, Мухамметкалый Абулгазиев, Жениш Разаков, Карамат Орозова
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Комментарии
Жэк
20.03.2019, 15:08

Ну он хотя бы работает! Депутаты что из мухи слона делают. Решили же уже вопрос, что, будут вести совместное расследование. И продолжат строительства дороги

0
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мат
20.03.2019, 15:09

на две недели отложили, вас самих гнать надо

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Жэк
20.03.2019, 15:09

Премьер старается вести дела. а все вокруг ему мешают что за дела

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Вирус
20.03.2019, 15:11

Границу же уже решил этот чувак по имени Разаков что вы тут устраиваете спектакль лучше решайте об условиях наших граждан в Баткене и об их безопасности

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Децл
20.03.2019, 15:34

Самое интересное, что депутатики начали катить бочку на Правительство после критики АША. Может время подумать о возвращении АША на пост президента?))

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Тунгуч
20.03.2019, 15:39

Уважаемые сотрудники аппарата ПМ КР перестаньте троллить и защищать ПМ КР ....работайте..

0
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Гражданин
20.03.2019, 15:39

Этих депутатов самих надо отправить в отставку. От них за год меньше пользы чем от разакова и премьера за день работы

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Око
20.03.2019, 15:45

Пишет один и то же человек))) сразу от своего имени пиши бро, зачем делить по частям и от разных ников))))

Брат, сват, покровитель?

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