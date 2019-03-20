На границе стреляют, а премьер изучает картошку. Депутаты требуют отставок

На заседании Жогорку Кенеша депутат Зарылбек Рысалиев потребовал немедленной отставки вице-премьер-министра Жениша Разакова, который проводил переговоры с делегацией из Таджикистана по урегулированию приграничного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана.

- Сегодня тот день, когда Жениш Разаков должен уйти в отставку. Пока в Баткенской области происходил конфликт, у нас не было оперативной информации, не было никаких данных - сказал Рысалиев.

Досталось и премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву, который сейчас находится с рабочей поездкой в Ошской области.

- Пока Разаков пытался решить вопрос с Таджикистаном, где был премьер-министр? Это его обязанность отстаивать принципиальные, стратегические вопросы. Пока на границе стреляли, Мухаммедкалый Абылгазиев был в Ошской области, изучал, как хранится картошка, - возмутился Зарылбек Рысалиев.

Депутаты возмутились, что на заседании не присутствует глава правительства. Депутат Исхак Масалиев заявил, что премьер-министру тоже следовало бы уйти в отставку из-за ситуации на границе. Однако, он предложил подождать и посмотреть на дальнейшие действия кабинета министров.

Депутаты Карамат Орозова и Жылдыз Мусабекова поддержали идею отправить премьер-министра в отставку.

Критика депутатов связана с тем, что члены правительства знали о накаляющейся ситуации в приграничном районе за неделю до конфликта. Однако не смогли предотвратить народные волнения.

В конце концов депутаты решили заслушать отчет правительства о ситуации на границе через 2 недели, и после этого оценить работу премьер-министра и вице-премьер-министра.

Напомним, 14-15 марта в Баткенской области произошли столкновения жителей приграничных территорий Таджикистана и Кыргызстана. Пограничники обеих республик были вынуждены открыть огонь. В результате стычек пострадали люди и имущество местных жителей с обеих сторон. Сообщается о двух погибших гражданах Таджикистана.