В Бишкеке на глазах у школьников зарезали животное и пустили ему кровь

Сегодня (20.03.2019) в 12:00 на территории младшей школы №20 в 7-ом микрорайоне по поручению директора перед главным входом в школу разделывают тушу барана на глазах у младшеклассников. Рядом переполненная мусорка, лужи крови, казаны с кишками, вернее, на глазах детей сдирают шкуру, потрошат барана, кровопускание тоже проводилось на глазах детей. Родители возмущены, дети в шоке, а администрация школы готовиться к празднованию Нооруза!

Народную новость прислала Мира