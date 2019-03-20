Погода
$ 69.74 - 69.84
€ 79.08 - 79.60

В Бишкеке на глазах у школьников зарезали животное и пустили ему кровь

1870  5
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня (20.03.2019) в 12:00 на территории младшей школы №20 в 7-ом микрорайоне по поручению директора перед главным входом в школу разделывают тушу барана на глазах у младшеклассников. Рядом переполненная мусорка, лужи крови, казаны с кишками, вернее, на глазах детей сдирают шкуру, потрошат барана, кровопускание тоже проводилось на глазах детей. Родители возмущены, дети в шоке, а администрация школы готовиться к празднованию Нооруза!

Народную новость прислала Мира


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377311
Теги:
убийство, школа, Бишкек, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ха
20.03.2019, 16:50

А вы мясо в кафе из резины едите что ли? Как в 37 стучите...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мика Мамаев
20.03.2019, 16:51
Карма: +166
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 254
Минусов: 88
Комментариев: 260

Что с вами люди???? Ровняетесь на РФ???

0
Цитировать
Жалоба модератору
Абрам
20.03.2019, 17:00

За такое представление надо с директора школы шкуру спустить.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кыргыз
20.03.2019, 17:40

Резать барана учат с детства, так что не надо нагнетать. В селах старшый режет а мелкие помогают.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Али
20.03.2019, 17:46

Так скоро придет время когда старшеклассников будут заставлять резать скот по праздникам в актовом зале

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  