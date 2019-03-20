Ученик полгода ходил в школу, прежде чем у него выявили открытый туберкулёз

В Оше ученик 8-го класса около полугода посещал школу №4 им. С.М.Кирова, прежде чем у него выявили открытую форму туберкулеза.

Как сообщили редакции VB.KG в Санэпидстанции южной столицы, 15-летний школьник в августе перед началом учебного года вернулся из России. После чего стал часто болеть, сначала лечился от пневмонии. В связи с ухудшением состояния здоровья в октябре в 2018 году обратился в стационар. Лечение результата не давало, подростка было решено отправить на дополнительное обследование. В результате чего в конце февраля у него обнаружили открытую форму туберкулеза, 28 февраля мальчика госпитализировали.

Как уверяют в СЭС, сразу после обнаружения болезни в возможных очагах проводилось эпидрасследование, были установлены контактные лица, определена зона риска. Проверялись учителя, ученики – только в классе заболевшего подростка их 41 и родственники.

- 15 ученикам сделали пробу Манту. У пяти из них реакция была положительная. После установления точного диагноза выяснилось, что эти в то время у троих ребят был просто бронхит, еще у двоих – ОРВИ. То есть заболевание туберкулезом не подтвердилось. Всем остальным сделали рентгенограмму – ничего не выявилось. Здоровыми оказались и мать школьника с его сестренкой. Они, правда, проживают в общежитии в крайне неудовлетворительных условиях, без отца. Но заболел школьник не там. Возможно, это произошло в России, куда он ездил несколько раз, - рассказал редакции заведующая эпидотделом Суйумкан Алдашева.

В настоящее время заболевший туберкулезом ребенок изолирован от общества, проходит лечение в профильной городской больнице.

В СЭС отметили, что это не первый зарегистрированный случай туберкулеза в этой же школе им. Кирова. Ранее 5 декабря 2018 года за помощью к врачам обратился ученик младшего класса. У него выявили первичный туберкулезный комплекс, который опасности для окружающих не представляет.