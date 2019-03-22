Резонно ли депутаты придираются к премьер-министру?

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев держится на посту премьер-министра благодаря поддержке и доверию президента Сооронбая Жээнбекова. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марат Казакпаев. Напомним, депутаты заговорили об отставке премьер-министра и вице-премьер-министра из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе.

- То, что премьер-министр не пришел на заседание, где должны были обсуждать проблему приграничных конфликтов – это серьезное упущение. Но главное, что оно не единственное: не приходят инвесторы, недовольство назревает еще с нового года из-за слабых экономических показателей. Проблемы на границе стали поводом, чтобы высказать эти претензии, - сказал Казакпаев.

Напомним, на прошедшем на днях заседании Жогорку Кенеша депутаты раскритиковали Абылгазиева за то, что он не явился на заседание, предпочтя встрече с ними, общение с фермерами в Ошской области. Главе правительства поставили на вид, что он не посетил Баткенскую область во время конфликта, намекнув, что премьер-министров и за меньшее отправляли в отставку.

Экономист Кубат Рахимов с критиками не согласен. Он уверен, что для премьер-министра урожай и проблемы фермеров сейчас важнее, чем конфликт, который уже потушили. Урегулированием подобных вопросов должны заниматься силовики и Совет безопасности.

- Надо определиться со сферами ответственности и разделением полномочий. При наличии достаточно сильной президентской вертикали и Совбеза делать крайним правительство не совсем корректно, - высказал мнение эксперт.

Кстати, Сооронбая Жээнбекова отсутствие премьер-министра нисколько не смутило, и в отличие от депутатов, которые отказались обсуждать приграничный конфликт без главы кабинета министров, он в этот же день встретился с силовиками. Как минимум, дав понять, что диалогу о границах при желании ничего не мешало. Другое дело если такого желания не было.

Кстати, депутат Исхак Масалиев, который тоже рьяно критиковал премьер-министра на заседании, позже в беседе с VB.KG признался, что правительство критикуют скорее в профилактических целях, а не чтобы реально выбить из под них кресла.

- Недовольство есть. Есть вопросы, которые нужно обсудить и решить. Цель критики не отправить кабинет министров в отставку, а призвать их эффективнее работать, быстрее решать проблемы. Посмотрим, какие действия они предпримут, - прокомментировал политик.

Отметим, в Жогорку Кенеше премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева не первый раз критикуют за то, что он не является на пленарные заседания. Но насколько его присутствие каждый раз действительно необходимо, парламентарии ни разу не озвучили.