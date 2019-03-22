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Резонно ли депутаты придираются к премьер-министру?

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев держится на посту премьер-министра благодаря поддержке и доверию президента Сооронбая Жээнбекова. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марат Казакпаев. Напомним, депутаты заговорили об отставке премьер-министра и вице-премьер-министра из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе.

- То, что премьер-министр не пришел на заседание, где должны были обсуждать проблему приграничных конфликтов – это серьезное упущение. Но главное, что оно не единственное: не приходят инвесторы, недовольство назревает еще с нового года из-за слабых экономических показателей. Проблемы на границе стали поводом, чтобы высказать эти претензии, - сказал Казакпаев.

Напомним, на прошедшем на днях заседании Жогорку Кенеша депутаты раскритиковали Абылгазиева за то, что он не явился на заседание, предпочтя встрече с ними, общение с фермерами в Ошской области. Главе правительства поставили на вид, что он не посетил Баткенскую область во время конфликта, намекнув, что премьер-министров и за меньшее отправляли в отставку.

Экономист Кубат Рахимов с критиками не согласен. Он уверен, что для премьер-министра урожай и проблемы фермеров сейчас важнее, чем конфликт, который уже потушили. Урегулированием подобных вопросов должны заниматься силовики и Совет безопасности.

- Надо определиться со сферами ответственности и разделением полномочий. При наличии достаточно сильной президентской вертикали и Совбеза делать крайним правительство не совсем корректно, - высказал мнение эксперт.

Кстати, Сооронбая Жээнбекова отсутствие премьер-министра нисколько не смутило, и в отличие от депутатов, которые отказались обсуждать приграничный конфликт без главы кабинета министров, он в этот же день встретился с силовиками. Как минимум, дав понять, что диалогу о границах при желании ничего не мешало. Другое дело если такого желания не было.

Кстати, депутат Исхак Масалиев, который тоже рьяно критиковал премьер-министра на заседании, позже в беседе с VB.KG признался, что правительство критикуют скорее в профилактических целях, а не чтобы реально выбить из под них кресла.

- Недовольство есть. Есть вопросы, которые нужно обсудить и решить. Цель критики не отправить кабинет министров в отставку, а призвать их эффективнее работать, быстрее решать проблемы. Посмотрим, какие действия они предпримут, - прокомментировал политик.

Отметим, в Жогорку Кенеше премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева не первый раз критикуют за то, что он не является на пленарные заседания. Но насколько его присутствие каждый раз действительно необходимо, парламентарии ни разу не озвучили.


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URL: https://www.vb.kg/377318
Теги:
Исхак Масалиев, Марат Казакпаев, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, правительство, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кубат Рахимов
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Комментарии
Аня
22.03.2019, 11:08

Он что должен был сидеть просто так, решили же уже вопрос границы. Все дальше надо работать, а не повторять тот же решенный  вопрос

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апо
22.03.2019, 11:08

Мухаммедкалый Абылгазиев работает и делает свою работу по крайней мере лучше чем предыдущие не надо на него наежать у него есть график работы на месяцы. 

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Меран
22.03.2019, 11:11

Из всех премьер министров кого я знал Абылгазиев работает достойнее и лучше чем были до него! И он уже смог добиться доверие людей. Но депутаты что то не дают ему работать!

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Гражданин
22.03.2019, 11:23

Сами депутаты что сделали когда происхолили погромы на границе? Молча сидели теперь ищут крайнего чтобы повесить на него всех собак.

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Кубик-Рубик
22.03.2019, 11:28

Может нам лучше распустить парламент, состоящий из бандитов-спортсменов, базарков, коммерсантов и бывших чиновников, которые для страны ничего полезного за свою жизнь не сделали?

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Владимир Путин
22.03.2019, 11:30

Предлагаю вообще упразднить институт ЖК КР и на сэкономленные деньги помочь сиротам и детям, воспитывающимся в интернатах. Хоть какая то польза для народа и будущего страны. 

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Каха
22.03.2019, 11:33

Вопрос журналиста депутату: Вы в курсе, что надо работать в интересах страны, а не себя и своей семьи? Ответ депутата: Нет, не слышал. Разве такое возможно?!!!

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Сынчы
22.03.2019, 11:34

это депутаты привыкли не по плану работать, хотят приходят на работу, не хотят другие за них могут проголосовать за какие то решения, так что глубокоуважаемые наши депутаты, не мешайте премьеру работать!

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Алмаш
22.03.2019, 11:37

ой, баай, как привыкли наши каждый год менять кабмин?! ну дайте человеку нормально работать

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Сезим
22.03.2019, 11:49

Винить ПМ за то, что он не является на заседание, а решает проблемы, которые действительно относятся к его функциональным обязанностям, это уже совсем. Ведь безопасность гос границ относится к компетенции других лиц

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Вася
22.03.2019, 12:08

кто когда-нибудь призовет к ответу самих депутатов??? 

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