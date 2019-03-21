Жээнбеков: Дай Бог процветания нашему любимому Кыргызстану!

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 марта, поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с праздником Нооруз!

Нооруз – праздник весны, обновлений, перемен и нового дня.

Торжество взаимопонимания, единства и согласия.

Испокон веков этот праздник наш народ встречает как начало Нового года, с чистыми помыслами. Сердца людей наполняются радостью и вдохновением.

Мы сохраним это бесценное наследие предков, обогатим его и передадим будущим поколениям.

Сегодня в каждом доме рады гостю, царит достаток, готовится сумолок. Праздник будет сопровождаться национальными играми, танцами и песнями. Крестьяне готовят свои семена к посеву.

Дорогие кыргызстанцы!

Пусть праздник Нооруз принесет в наши дома счастье, тепло, уют и радость.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов!

Дай Бог процветания нашей стране – любимому Кыргызстану!"