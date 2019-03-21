Погода
$ 69.71 - 69.82
€ 79.22 - 79.92

Жээнбеков: Дай Бог процветания нашему любимому Кыргызстану!

166  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 марта, поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с праздником Нооруз!

Нооруз – праздник весны, обновлений, перемен и нового дня.

Торжество взаимопонимания, единства и согласия.

Испокон веков этот праздник наш народ встречает как начало Нового года, с чистыми помыслами. Сердца людей наполняются радостью и вдохновением.

Мы сохраним это бесценное наследие предков, обогатим его и передадим будущим поколениям.

Сегодня в каждом доме рады гостю, царит достаток, готовится сумолок. Праздник будет сопровождаться национальными играми, танцами и песнями. Крестьяне готовят свои семена к посеву.

Дорогие кыргызстанцы!

Пусть праздник Нооруз принесет в наши дома счастье, тепло, уют и радость.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов!

Дай Бог процветания нашей стране – любимому Кыргызстану!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377321
Теги:
праздник, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  