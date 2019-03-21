Жээнбеков: Дай Бог процветания нашему любимому Кыргызстану!

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 марта, поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз.
Текст поздравления Главы государства:
"Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с праздником Нооруз!
Нооруз – праздник весны, обновлений, перемен и нового дня.
Торжество взаимопонимания, единства и согласия.
Испокон веков этот праздник наш народ встречает как начало Нового года, с чистыми помыслами. Сердца людей наполняются радостью и вдохновением.
Мы сохраним это бесценное наследие предков, обогатим его и передадим будущим поколениям.
Сегодня в каждом доме рады гостю, царит достаток, готовится сумолок. Праздник будет сопровождаться национальными играми, танцами и песнями. Крестьяне готовят свои семена к посеву.
Дорогие кыргызстанцы!
Пусть праздник Нооруз принесет в наши дома счастье, тепло, уют и радость.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов!
Дай Бог процветания нашей стране – любимому Кыргызстану!"