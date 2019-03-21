Какой подарок сделал Кыргызстану Нурсултан Назарбаев

Ряд политиков Кыргызстана поздравили соотечественников с весенним праздником "Нооруз". Редакция VB.KG решила собрать некоторые из них.

Экс-премьер-министр Темир Сариев в своем поздравлении призвал кыргызстанцев к единству, так как, по его словам, впереди немало трудностей.

- Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с этим весенним праздником обновления Ноорузом. Этот праздник не только символизирует очищение и обновление, но также терпимость и всепрощение. Поэтому давайте в этот день пожелаем друг другу всего самого наилучшего. И прежде всего, чтобы будущее Кыргызстана было светлым и радостным. Перед нами немало будет трудностей, но если мы будем жить в едином стремлении сделать наш Кыргызстан благополучным и процветающим, то мы все преодолеем, - сказал он VB.KG.

Лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов поздравил народ Кыргызстана от имени своего политического объединения.

"Друзья, соратники и соотечественники от имени "СДПК без Атамбаева" поздравляю вас с этим днем! Этот праздник, который символизирует процветание и обновление, достался нам от предков. В истории кыргызов он всегда занимал особое место. Всем желаю весеннего настроения и всего наилучшего", - написал он на своей странице в соцсети.

Лидер политической партии "Чон Казат" Максат Мамытканов обозначил особый подарок, который, по его словам, сделал экс-президент Нурсултан Назарбаев народу Кыргызстана.

"Нурсултан Абишевич совершил поступок Мирового масштаба и Центральной Азии, мирно передав власть молодому поколению. Ни один правитель Центральной Азии не смог пойти на такой шаг. До этого на такой мудрый поступок решился только Первый Президент России Борис Николаевич Ельцин. Мы все помним его подарок народу России к Новому году 2000 году, когда он привел на свое место Владимира Путина. Результаты этого решения мы все видим и ощущаем каждый день, даже будучи гражданами Кыргызстана. Поступок Нурсултана Абишевича тоже будет иметь положительные последствия не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии. Поэтому можно с большой уверенностью сказать, что 19 марта 2019 года народ Кыргызстана тоже получил подарок к "Ноорузу" от Нурсултана Абишевича Назарбаева", - отметил он.