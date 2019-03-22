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Какие возможности даст Кыргызстану приезд российской делегации?

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27-28 марта 2019 года в Бишкеке (Кыргызская Республика) состоится восьмая российско-кыргызская межрегиональная конференция "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции". Организаторами мероприятия выступят Министерство экономического развития России и Министерство экономики Киргизии при поддержке Фонда Росконгресс, напоминает в релизе Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Участниками конференции станут Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации, Сергей Черёмин, Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей, и Мухамметкалый Абылгазиев, Премьер–министр Кыргызской Республики.

В рамках конференции пройдут пленарное заседание и круглые столы. Участники мероприятия обсудят вопросы цифровизации транспортного сектора, развития межрегиональной промышленной кооперации, создания совместных промышленных комплексов, развития системы межрегиональных грузоперевозок и другие. В программу конференции также включены семинар "Продвижение продукции на российский и кыргызский рынки", презентации инвестиционных проектов и подписание двусторонних контрактов и меморандумов.

Кроме того, московская делегация во главе с Сергеем Череминым встретится с мэром города Бишкек Суракматовым Азизом Эмильбековичем. Стороны обсудят инвестиционный и экономический потенциал двух столиц и возможность проведения совместных экономических и культурных мероприятий во второй половине 2019 года


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URL: https://www.vb.kg/377341
Теги:
Азиз Суракматов, Владимир Путин, Мухамметкалый Абулгазиев, визит, президент, Россия, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, мэр, кыргызско-российское сотрудничество, мэрия
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Комментарии
Гражданин
22.03.2019, 17:02

Ничего нового не будет. Приедут быдлы и побазарят покушают и уедут. Едут они из за того что наши хотели отменить статус русского языка. Испугались и начали тесное сотрудничество

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