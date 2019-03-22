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В Бишкеке на ремонт закроют улицу Абая

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- ВБ
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25 марта для проведения дорожных работ закрывается улица Абая. На участке между улицами Медерова и Горького будет заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры. Работы продлятся до 15 мая.

Альтернативные улицы для проезда – Панфилова и Тыныстанова.

Улица Абая станет первой из шести улиц, которые будут отремонтированы в этом году по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

Также в этом списке находятся улицы: Нуркамал, Токтогула, Алтымышева (Ремесленная), Репина и Жайыл Баатыра.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/377346
Теги:
дороги, перекрытие дорог, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
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