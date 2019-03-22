В Бишкеке на ремонт закроют улицу Абая

25 марта для проведения дорожных работ закрывается улица Абая. На участке между улицами Медерова и Горького будет заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры. Работы продлятся до 15 мая.

Альтернативные улицы для проезда – Панфилова и Тыныстанова.

Улица Абая станет первой из шести улиц, которые будут отремонтированы в этом году по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

Также в этом списке находятся улицы: Нуркамал, Токтогула, Алтымышева (Ремесленная), Репина и Жайыл Баатыра.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.