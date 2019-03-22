В Санкт-Петербурге проходит конференция, посвященная Султану Ибраимову

Сегодня, 22 марта, в Санкт-Петербурге (Россия), в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ - проходит международная научная конференция, посвященная деятельности советского государственного и партийного деятеля, Председателя Совета министров Кыргызской ССР в 1978–1980 гг. Султана Ибраимова.

В мероприятии принимают участие депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов, врио Генерального секретаря Совета МПА СНГ - руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, заместители Генерального секретаря - полномочные представители парламентов государств - участников СНГ, члены семьи Султана Ибраимова, а также историки, политологи и эксперты.

Вниманию участников и гостей представлен короткометражный документальный фильм, повествующий о личности Султана Ибраимова, его деятельности, заслугах и достижениях на посту Председателя Совета министров Киргизской ССР.

По итогам конференции будет принята Резолюция.

Справка: Султан Ибраимов родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйского района Киргизской ССР. Трудовую деятельность начал в 1943 году там же, в колхозе "Алчалу", затем работал на Донарыкской машинно-тракторной станции.

1955–1957 гг. - младший научный сотрудник Института водного хозяйства Академии наук Киргизской ССР;

1957–1959 гг. - инструктор отдела науки, вузов и школ Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР;

1959–1961 гг. - второй секретарь Аламединского районного комитета Коммунистической партии Киргизской ССР;

1961–1966 гг. - Министр мелиорации и водного хозяйства Киргизской ССР;

1966–1968 гг. - секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР;

1968–1978 гг. - первый секретарь Ошского областного комитета Коммунистической партии Киргизской ССР;

1978 г. - Председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР;

1978–1980 гг. - Председатель Совета министров Киргизской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР VIII–X созывов.

4 декабря 1980 года Султан Ибраимов был убит в правительственной резиденции в Чолпон-Ате на озере Иссык-Куль. Похоронен в Бишкеке.