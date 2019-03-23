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Президент Жээнбеков подписал закон о внешней миграции

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О внешней миграции".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 февраля 2019 года.

Целью Закона является уточнение порядка выдворения за пределы Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства после отбытия наказания, в случае если у них отсутствуют установленные законодательством оснований для дальнейшего пребывания на территории Кыргызской Республики.

В отношении данных лиц также установлены сроки лишения права въезда на территорию Кыргызской Республики в зависимости от тяжести совершенного преступления или вида категории санкции за совершенный проступок.

Порядок взаимодействия государственных органов и финансирования расходов по выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства определяется Правительством Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу после официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/377351
Теги:
миграция, парламент, президент, Кыргызстан, санкции, Сооронбай Жээнбеков
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