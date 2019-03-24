Жээнбеков: Мы никогда не допустим семейно-клановое правление!

Обращение Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в связи с годовщиной народной революции 24 марта 2005 года.

Текст обращения Главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

24 марта 2005 года - одна из самых ярких страниц истории борьбы кыргызского народа против семейно-кланового правления, против коррупции, за построение свободного государства и справедливого общества.

Мартовские события показали несгибаемую волю и твердую решимость нашего народа за независимость и достойную жизнь. Доказали, что именно народ является единственным источником власти и не допустит беззакония.

К сожалению, мартовская революция не достигла своей цели. Не сбылась светлая мечта народа об установлении честной и справедливой власти.

И власть, и общество должны извлечь серьезный урок из Аксыйских событий, Мартовской и Апрельской народной революции.

Мы никогда не допустим семейно-клановое правление!

Дорогие соотечественники!

Наша главная цель - построить свободное, развитое государство, создать достойные условия для жизни народа, о котором мечтали наши предки, участники Аксыйских событий, народных революций в Марте 2005 года и Апреля 2010 года.

Желаю нашему Кыргызстану - единства, развития и процветания!"