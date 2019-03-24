Хирурги пересадили кыргызстанке одновременно печень и сердце

Новосибирские врачи впервые в мире одновременно пересадили пациентке печень и сердце. Две бригады хирургов - из центра Мешалкина и областной больницы - работали вместе непрерывно 13 часов. Паразитарная опухоль уничтожила печень женщины и задела сердце. Спасти её могла только трансплантация, пишут "Новосибирские новости".

Новосибирские хирурги стали чудотворцами - провели уникальную для всего мира операцию - пересадили пациентке с паразитарной опухолью сразу два жизненно важных органа - сердце и печень. Этим врачи спасли женщине жизнь. Теперь Лариса Подольская говорит, у неё два дня рождения - по паспорту и по случаю операции - 24 октября.

"Я благодарна врачам-хирургам, что они спасли меня, что я живая, что они дали мне жизнь, что у моих детей будет мать", - делится впечатлениями пациентка Лариса Подольская.

Сначала хирурги хотели пересадить часть печени от сестры Ларисы, но оказалось, что альвеококкоз не только уничтожил печень пациентки, но и задел сердце. Потребовалось новое. По отдельности трансплантировать органы было нельзя. Две бригады врачей - из областной больницы и из клиники Мешалкина - работали сообща. Операция длилась 13 часов.

"Сама тактика определяется временем, необходимым для сохранности органа. Сердце наиболее ранимый орган в плане ишемического повреждения, поэтому оно и удалялось в последнюю очередь, и пришивалось в последнюю очередь, чтобы пустить кровоток и добиться хорошей функции работающего сердца", - поясняет главный трансплантолог Сибири Александр Чернявский.

После операции за состоянием Ларисы наблюдали в центре Мешалкина. Пациентка быстро шла на поправку, но через несколько недель возникли новые проблемы с печенью.

"События, которые произошли в послеоперационном периоде, потребовали перевода сюда. Пациентка была прооперирована повторно в экстренном порядке в связи с возникшим осложнением в брюшной полости с весьма серьёзным длительным периодом восстановления. С рядом несвязанных с операцией событий", - рассказывает заведующий отделением трансплантации органов государственной новосибирской областной клинической больницы Иван Поршенников.

Ларисе теперь нужно показываться врачам каждые полгода и всю жизнь принимать специальный препарат, который не позволит организму отторгнуть пересаженные органы.

"Если бы не было этой командной работы, если бы не было вот в этом помещении 5-6 встреч - я уже, честно говоря, не помню - то трудно было бы себе представить, что подобная операция была бы возможна", - заключает главный врач государственной Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Сегодня Лариса практически здорова и уже готовится к выписке.

От редакции VB.KG отметим, что эта новость интересна не только с точки зрения прогресса в области медицинских инноваций, но и тем, что Лариса - наша, кыргызстанка!

О своем диагнозе Лариса узнала случайно, теперь уже в далеком 2017 году. Тогда о ее истории писала "Вечерка". Молодая красивая женщина одна воспитывала двоих детей, и вердикт врачей прозвучал как приговор. На срочную операцию, которую согласились делать в Новосибирске, требовалась огромная для Ларисы сумма - почти 9 тысяч долларов.

Собирали буквально по копейкам. Неравнодушные граждане скидывали на благотворительные счета кто по 100 сомов, кто по тысяче, кто по 100 долларов.

Собрали. Операцию, на самом деле, провели еще в октябре прошлого года. Но, как и говорится в материале новосибирских журналистов, потом начались осложнения...

И вот только сейчас можно смело сказать, что Ларису "починили".

От редакции VB.KG выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в ее спасении, и желаем Ларисе скорейшего полного выздоровления!

Дорогие друзья, не переставайте помогать! Даже казалось бы самое незначительное участие - чей-то шанс на жизнь!