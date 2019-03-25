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ГУОБДД: О том, кто виновен в ДТП на Южной магистрале - говорить рано

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- Оксана Гут
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В ДТП на Южной магистрали в Бишкеке участвовали три машины. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Ранее редакция писала, что водитель "Лексуса", не дожидаясь пока две легковые машины завершат маневр, на перекрестке влетел в одну из них – "Хонду", за рулем которой была женщина. Как отметили в ГУОБДД, говорить о виновниках аварии рано – назначены все необходимые экспертизы, по их итогу можно будет давать оценку действиям водителей всех трех авто.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла на пересечении улиц А.Токомбаева и Байтик Баатыра примерно в 8 утра.

"Мерседес-бенц" и "Хонда" двигались в одном направлении с запада на восток и совершали поворот на Байтик Баатыра. "Лексус" выезжал с востока на запад. Внедорожник столкнулся с "Хондой", а после в нее врезался и "Мерседес", так ехал следом. Все три авто получили материальный ущерб, они поставлены на штрафстоянку.

Факт ДТП занесен в ЕРПП, ведется проверка.


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URL: https://www.vb.kg/377364
Теги:
ДТП, ПДД, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, ущерб, авария
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Комментарии
Штепсель
25.03.2019, 14:39

Если в предыдущей статье Хохлова описала верно, то Лексус двигался с ЗАПАДА на ВОсток, а две машины совершали поворот с направления восток-запад на направление север-юг....

ГУОБдддддшники, компас купите, позорники... Пресс-релиз и тот правильно написать не можете...

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Надежда Хохлова
25.03.2019, 15:06
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Штепсель

Если в предыдущей статье Хохлова описала верно, то Лексус двигался с ЗАПАДА на ВОсток, а две машины совершали поворот с направления восток-запад на направление север-юг....

Все верно, мы ехали с Лексусом в одном направлении, в сторону улицы Жукеева-Пудовкина.

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