ГУОБДД: О том, кто виновен в ДТП на Южной магистрале - говорить рано

В ДТП на Южной магистрали в Бишкеке участвовали три машины. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Ранее редакция писала, что водитель "Лексуса", не дожидаясь пока две легковые машины завершат маневр, на перекрестке влетел в одну из них – "Хонду", за рулем которой была женщина. Как отметили в ГУОБДД, говорить о виновниках аварии рано – назначены все необходимые экспертизы, по их итогу можно будет давать оценку действиям водителей всех трех авто.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла на пересечении улиц А.Токомбаева и Байтик Баатыра примерно в 8 утра.

"Мерседес-бенц" и "Хонда" двигались в одном направлении с запада на восток и совершали поворот на Байтик Баатыра. "Лексус" выезжал с востока на запад. Внедорожник столкнулся с "Хондой", а после в нее врезался и "Мерседес", так ехал следом. Все три авто получили материальный ущерб, они поставлены на штрафстоянку.

Факт ДТП занесен в ЕРПП, ведется проверка.