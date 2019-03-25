Вице-премьер-министр Жениш Разаков - не шпион!

Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики сообщает, что информация, распространяемая на отдельных интернет-сайтах, в социальных сетях, а также озвученная накануне на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики о якобы причастности вице-премьер-министра Кыргызской Республики Жениша Разакова к таджикской разведке, является ложной и носит исключительно провокационный характер.

Необходимо отметить, что публикации подобного рода ранее не раз распространялись в средствах массовой информации и общественности с целью дискредитации личности Жениша Разакова и служебной деятельности вице-премьер-министра.

Жениш Разаков прошел все этапы трудовой деятельности в органах внутренних дел, работал начальником Управления внутренних дел Баткенской области, а затем и руководителем данного региона.

Якобы причастность Жениша Разакова к таджикской разведке не могла бы остаться незамеченной на протяжении всей его служебной деятельности. В этой связи еще раз отмечаем, что публикации подобного характера не имеют под собой никаких оснований и вводят в заблуждение общественность.

Вместе с этим сообщаем, что Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики проведет проверку по озвученному заявлению и по завершению проверки даст свою оценку.