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Член ОПГ подозревался в похищении и вымогательстве, но был отпущен домой

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- ВБ
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В феврале прошлого года неизвестными лицами было организовано похищение жителя столицы с целью вымогательства денежных средств. Ночью на пересечении ул. Токтогула и бульвара Молодая Гвардия злоумышленники совершили разбойное нападение: силой посадили 26-летнего жителя столицы в машину и увезли в безлюдное место.

На окраине столицы вымогатели стали требовать денежные средства, избивали потерпевшего арматурой, нанося тяжкие телесные повреждения.

В рамках уголовного дела, возбужденного Ленинским РУВД по статьям 234, 123 и 168 УК КР (старый кодекс), проводились оперативно следственные мероприятия. Вскоре по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны ранее неоднократно судимые лица.

Позже в отношении одного из задержанных, причастного к противоправным деяниям, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Однако гражданин И.А., 1990 года рождения, скрылся в ходе судебного разбирательства. В декабре 2018 года он был объявлен в розыск. В марте 2019 года сотрудниками 2-го Управления Службы криминальной милиции МВД была получена оперативная информация о местонахождении разыскиваемого лица. Накануне оперативниками СКМ МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия в результате которых гражданин И.А.,, находившийся в розыске за разбой, задержан на территории города Бишкек. В тот же день задержанный водворен в ИВС. По данным СКМ МВД КР гражданин И.А., 1990 г.р., уроженец Нарынской области, ранее неоднократно судимый, состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок.


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URL: https://www.vb.kg/377372
Теги:
вымогательство, Нарынская область, ОПГ, похищение, разбой, розыск, Бишкек, Кыргызстан, следствие
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