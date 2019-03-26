Мусоросортировочному заводу в Бишкеке все же быть?

25 марта под председательством мэра столицы Азиза Суракматова состоялась традиционная планерка с участием всех руководителей служб и предприятий города.

На повестке дня значилось три вопроса: о работе МП "Бишкекский санитарный полигон", о разработке плана детальной планировки центральной части столицы, проект бюджета общественно-государственного управления капитального строительства на этот год.

Директор МП "Бишкекский санитарный полигон" Талгат Уметалиев отчитался по исполнению поручений градоначальника. На данный момент решены концептуальные вопросы, разрабатывается механизмы будущей структуры взаимодействия и финансирования участников системы сбора, вывоза и захоронения ТБО.

Процедурная часть тендерных документов в рамках проекта "Улучшение системы управления ТБО" приведена в соответствие с предложением банка, они направлены им на согласование. Тендер по организации строительства мусоросортировочного завода будет объявлен после получения одобрения банка, ориентировочно в апреле текущего года. Согласно подготовленной тендерной документации, на проектирование мусоросортировочного завода предусмотрено не более 6 месяцев, на строительство не более 12 месяцев. Сам тендерный процесс будет занимать четыре месяца. При объявлении тендера и подписания контракта с победителем в августе месяце, проектирование будет завершено в феврале 2020 года и строительство будет завершено не позднее марта 2021 года.

По второму вопросу начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев, сообщил, что по поручению мэра столицы в настоящее время материалы проекта ПДП центральной части столицы, а именно проект постановления, справка-обоснование, юридическое заключение, утверждаемая часть ПДП, направлены на рассмотрение в Бишкекский городской кенеш. Все необходимые документы были размещены на сайте горкенеша для общественного обсуждения 6 марта текущего года.

О проекте бюджета своего управления рассказал начальник общественно-государственного управления капитального строительства Ренат Айтымбетов. По его словам, проект бюджета на этот год утвержден в размере 152 млн. сомов. Управлением подготовлены предложения по объектам образования и инженерным сетям. Также служба ведет работу по разработке программы развития всех жилых массивов столицы.

По итогам совещания принято решение за неисполнение поручений мэра внести кандидатуры начальника Бишкекского санитарного полигона Талгата Уметалиева и начальника МП "Бишкекглавархитектура" Асхата Тулебердиева на рассмотрение в дисциплинарную комиссию, а также рассмотреть ответственность вице-мэра Рыспека Сарпашова за ненадлежащее исполнение проекта "Улучшение системы управления ТБО".

Также градоначальник отметил, что мэрия столицы планирует увеличить финансирование на нужды жилых массивов столицы, а также сказал, что необходимо ускорить утверждение ПДП и в дальнейшем руководствоваться им в своей работе.