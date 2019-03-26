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Чыныбай Турсунбеков о своих отношениях с теми, кто поддерживает Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Депутат Чыныбай Турсунбеков не поддерживает раскол в СДПК. Он убежден, что все вопросы можно решить путем переговоров. Об этом он заявил в интервью радио "Марал".

По его словам, он придерживается принципиальной позиции, что партия должна сохранить единство.

- Я не хожу на собрания противоборствующих сторон СДПК. Я считаю, если есть недоразумения, то нужно собраться и обсудить. Затем путем голосования определить, на чьей стороне правда. Говорить же о том, кто прав, а кто нет – неправильно и неразумно, - отметил народный избранник.

Также он ответил на вопрос журналиста по поводу отсутствия единства во фракции СДПК.

- Лично у меня со всеми депутатами фракции хорошие отношения: и с теми, кто поддерживают Атамбаева, и с теми, кто Омуркулова. Если есть какие-то принципиальные вопросы, то я стараюсь решить все в рамках закона. То есть партийные в рамках политсовета, а депутатские на заседаниях фракции. Проводить же работу по принципу, ты не прав и дурак, не соответствует моим убеждениям, - добавил Чыныбай Турсунбеков.

Напомним, 3 апреля текущего года движение "СДПК без Атамбаева" намерено провести внеочередной съезд партии, на повестке которого будет стоять вопрос об исключении из СДПК экс-президента Атамбаева.

В свою очередь в самом СДПК не признают это движение, считают его нелегитимным. Официально съезд назначен на 6 апреля 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/377389
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Иса Омуркулов, Чыныбай Турсунбеков, СДПК, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
реалист
26.03.2019, 13:13

И волки сыты и овцы целы

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Ора
26.03.2019, 13:16

Бул адам талтайып туруп албай бир жагына отпойбу. 

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Илья
26.03.2019, 13:19

Этот человек втихаря же встречается с Атамбаевым пускай это расскажет всем. Что он скрывает не стой шпагатом между ног будет болеть.!

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Фрунзе
26.03.2019, 13:46

Молодец, 100% приспособленец, а когда война он на стороне победившего, бакиева кинул и за одну ночь оказался в лидерах атамбайчиков, ему не привыкать , политическую проституцию никто не отменял.

+1
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Мика Мамаев
26.03.2019, 14:12
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Комментариев: 270

Фрунзе

Молодец, 100% приспособленец, а когда война он на стороне победившего, бакиева кинул и за одну ночь оказался в лидерах атамбайчиков, ему не привыкать , политическую проституцию никто не отменял.

В яблочко,,много кто хочет перекраситься,но не получается),,а здесь далековидящий хамелеон,,,

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олег
26.03.2019, 14:21

Какой гибкий мальчик как говорится букуру киргич

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Бакыт
26.03.2019, 14:23

Как известно у ИУДЫ нет лица, двуликий по его словам пока не определился кому показывать истинное лицо. Поживем увидим чью сторону примет Чыныбайчик...

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Дима
26.03.2019, 14:25

Он охроняет свою бизнес таким путем. Кто сильнее он там.

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Так
26.03.2019, 14:36

Ни рыба ни  мясо болуп калган го

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Болотбек
26.03.2019, 15:57

Я не член СДПК,и даже не сторонник,но я лично это движение СДПК без Атамбаева ,движение,а не партию,и не НПО, вообще не признаю. Если они СДПКовцы,то почему собираются где-то кучкой и ведут свою не честную игру. И как они могут официально,понимаете,официально назначать время проведения съезда,если это не официальное движение? Они ведь не официальный орган,не партия,не НПО и прочее,прочее. Как?

+2
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