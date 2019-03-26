Чыныбай Турсунбеков о своих отношениях с теми, кто поддерживает Атамбаева

Депутат Чыныбай Турсунбеков не поддерживает раскол в СДПК. Он убежден, что все вопросы можно решить путем переговоров. Об этом он заявил в интервью радио "Марал".

По его словам, он придерживается принципиальной позиции, что партия должна сохранить единство.

- Я не хожу на собрания противоборствующих сторон СДПК. Я считаю, если есть недоразумения, то нужно собраться и обсудить. Затем путем голосования определить, на чьей стороне правда. Говорить же о том, кто прав, а кто нет – неправильно и неразумно, - отметил народный избранник.

Также он ответил на вопрос журналиста по поводу отсутствия единства во фракции СДПК.

- Лично у меня со всеми депутатами фракции хорошие отношения: и с теми, кто поддерживают Атамбаева, и с теми, кто Омуркулова. Если есть какие-то принципиальные вопросы, то я стараюсь решить все в рамках закона. То есть партийные в рамках политсовета, а депутатские на заседаниях фракции. Проводить же работу по принципу, ты не прав и дурак, не соответствует моим убеждениям, - добавил Чыныбай Турсунбеков.

Напомним, 3 апреля текущего года движение "СДПК без Атамбаева" намерено провести внеочередной съезд партии, на повестке которого будет стоять вопрос об исключении из СДПК экс-президента Атамбаева.

В свою очередь в самом СДПК не признают это движение, считают его нелегитимным. Официально съезд назначен на 6 апреля 2019 года.