В битве за халявной булкой с котлетой: Давили друг друга, теряли детей...

Открытие ресторана Black Star Burger в Бишкеке в очередной раз прославило жителей столицы Кыргызстана. Все мало-мальски известные СМИ в России, Таджикистане, Украине сегодня написали, как несколько тысяч бишкекчан "чуть не затоптали друг друга" из-за бесплатных бургеров от рэпера Тимати.

Чтобы получить булочку из рук звезды люди толкались и оттаптывали ноги соседям. Детей и девушек, которые попадали в эпицентр давки, сотрудники милиции буквально вытаскивали из толпы и откачивали.

По словам водителей неотложек, дежуривших на мероприятии, к ним за вечер обратились несколько десятков человек: кому-то стало плохо из-за духоты, другие получили ощутимые толчки. Получив первую медицинскую помощь все отказались от госпитализации. Лишь одного человека увезли в больницу на Фучика с ушибом в области живота. Правда в Минздраве эту информацию не подтвердили, отметив, что, возможно, этим пациентом занималась частная "Скорая".

Больше всего работы досталось милиционерам. Весь вечер они сдерживали натиск толпы.

- Вытаскивали ребят, которые провоцировали давку, прыгали через ограждения. С ними проводили профилактическую беседу и отпускали. Никого из них не задерживали, - прокомментировали VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Кроме того, милиция занималась потерянными детьми. Всего нашли более 20 потеряшек. Всех в целости и сохранности вернули родителям.

Поесть бесплатных бургеров и посмотреть на кумира пришли в основном подростки. Людей старшего поколения практически не было. Пожалуй, кроме политиков. На мероприятии отметились депутат Иса Омуркулов и бывший депутат Ахматбек Келдибеков. VIP-гостям не пришлось толкаться, чтобы получить свою порцию хлеба и зрелищ, им специально принесли угощение. К сожалению, сегодня политики недоступны для комментариев и не поделились впечатлениями о знаменитых булках с котлетами.

А вот их коллега депутат Максат Сабиров рассказал VB.KG, что приглашение на открытие ресторана быстрого питания получили не все депутаты. Его, к примеру, не позвали.

- Депутаты тоже люди. Наверное, гуляли с внуками и решили зайти. Молодежь ведь любит такие мероприятия. Мои дети мне тоже говорили, что приедет Тимати, но они уже взрослые, не пошли туда. В целом же люди везде ведут себя одинаково на подобных мероприятиях. В Екатеринбурге и Москве тоже была давка, - резюмировал политик. Напомним, 25 марта в Бишкеке открылся ресторан быстрого питания сети Black Star Burger. Совладельцем бизнеса является российский рэпер Тимати. Какая компания является обладательницей франшизы в Бишкеке, пока неизвестно.

Примечательно, что пользователи соцсетей буквально ополчились против журналистов, которые осудили давку из-за бургеров. Любители халявной еды и, видимо, рэпера Тимати аргументируют свою позицию тем, что "не мы такие", а везде такие давки.

А как вы считаете, уважаемые читатели?