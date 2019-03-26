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В Москве кыргызстанец разбился, выпав с восьмого этажа

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- Екатерина Улитина
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Уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области погиб в Москве. Его тело накануне, 25 марта, отправили на Родину. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил руководитель комитета молодёжи и спорта Межрегиональной Общественной Организации (МОО) "Кыргызское единение" Улан Кошматов.

По данным общественного деятеля, молодому человеку было всего 25 лет. Последнее время он находился на заработках в Москве. 23 марта он выпал с 8 этажа многоэтажки и разбился насмерть. Подробности инцидента неизвестны.

Соотечественники в России помогли родственникам отправить тело молодого человека на малую родину в Джалал-Абадскую область.

В посольстве Кыргызстана в России VB.KG сообщили, что выясняют подробности инцидента.


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URL: https://www.vb.kg/377394
Теги:
Россия, смертность, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан
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