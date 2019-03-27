Шыкмаматов: Тиранию Атамбаева нужно документально подтвердить

Митинг в поддержку Омурбека Текебаева, который пройдет 23 апреля у здания Верховного суда, является последним аргументом, когда до власти уже невозможно достучаться другими путями. Об этом редакции VB.KG заявил лидер депутатской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, на этом мероприятии планируется участие около 6 тысяч сторонников Текебаева.

- У нас есть все основания для пересмотра дела Текебаева. Сейчас сама власть признает, что Атамбаев незаконно осудил многих своих оппонентов посредством карманного прокурора и таких же судей. Об этом заявлял и спикер, и власть, и сами оппоненты Атамбаева. Но, почему-то, до сих пор этот факт никак документально не подтвержден. То есть ни один политзаключенный не реабилитирован, - отметил народный избранник.

В качестве примера депутат провел историческую аналогию со Сталиным, тиранию которого документально доказал Никита Хрущев.

- Чтобы доказать тиранию Сталина, Хрущев сделал только одну вещь – реабилитировал всех политзаключенных. Это золотое правило, чтобы доказать беззаконие тирана, все политзаключенные документально должны быть оправданы. Только в этом случае мы можем иметь все законные доказательства того, что Атамбаев был тираном. А сейчас только устно об этом говорится, в том числе и самой властью. Мы должны это сделать хотя бы с точки зрения логики и истории, - сказал Шыкмаматов.

В заключение Алмамбет Насырканович отметил, что атамекеновцы до конца будут бороться за оправдание своего лидера.

- Все мы прекрасно знаем, что Омурбек Текебаев был осужден по личному приказу Атамбаева. По этой причине мы требуем только справедливости, и рано или поздно добьемся своего, - добавил он.