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Шыкмаматов: Тиранию Атамбаева нужно документально подтвердить

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- Бакыт Стамов
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Митинг в поддержку Омурбека Текебаева, который пройдет 23 апреля у здания Верховного суда, является последним аргументом, когда до власти уже невозможно достучаться другими путями. Об этом редакции VB.KG заявил лидер депутатской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, на этом мероприятии планируется участие около 6 тысяч сторонников Текебаева.

- У нас есть все основания для пересмотра дела Текебаева. Сейчас сама власть признает, что Атамбаев незаконно осудил многих своих оппонентов посредством карманного прокурора и таких же судей. Об этом заявлял и спикер, и власть, и сами оппоненты Атамбаева. Но, почему-то, до сих пор этот факт никак документально не подтвержден. То есть ни один политзаключенный не реабилитирован, - отметил народный избранник.

В качестве примера депутат провел историческую аналогию со Сталиным, тиранию которого документально доказал Никита Хрущев.

- Чтобы доказать тиранию Сталина, Хрущев сделал только одну вещь – реабилитировал всех политзаключенных. Это золотое правило, чтобы доказать беззаконие тирана, все политзаключенные документально должны быть оправданы. Только в этом случае мы можем иметь все законные доказательства того, что Атамбаев был тираном. А сейчас только устно об этом говорится, в том числе и самой властью. Мы должны это сделать хотя бы с точки зрения логики и истории, - сказал Шыкмаматов.

В заключение Алмамбет Насырканович отметил, что атамекеновцы до конца будут бороться за оправдание своего лидера.

- Все мы прекрасно знаем, что Омурбек Текебаев был осужден по личному приказу Атамбаева. По этой причине мы требуем только справедливости, и рано или поздно добьемся своего, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/377401
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев, Ата Мекен, Верховный суд, закон, митинг, Кыргызстан
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Комментарии
Болот
27.03.2019, 13:03

Если посадка Текебаева тирания, то думаю надо поддержать двумя руками эту посадку порно-мародера! Никакой тиранией и не пахнет, Текебаев, как и вся его партия это паразиты на теле народа. 

- Вы верите в то, что Райкан Тологонов и Турат Мадылбеков были причастны к мародерству?- Есть джигит, который был помощником Райкана Тологонова. Он возглавлял специальную охранную службу, которой доверили объекты Жаныша Бакиева. После революции этот джигит пришел ко мне и сказал: "Поговорите с телохранителем Атамбаева Болотом Суйунбаевым. Мы готовы предоставить все что угодно из объектов Жаныша Бакиева, просим стать нашей "крышей". Я обратился к Болоту Суйунбаеву, он сказал: "Нам нужно держаться подальше от грязных делишек". Я отказал этому джигиту, а он сказал: "В таком случае я пойду к Райкану Тологонову". Он был помощником депутата Райкана Тологонова, очевидно, что они вместе совершили что-то плохое.

-1
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John
27.03.2019, 13:07

Правильно поступил Атамбаев. У предыдущих кишка была посадить амеровскую **** Текебаева!!! Порядочный и честный человек, любящий свою Родину никогда не свяжется с пиндосама!!! Только продажные предатели!!! Жалко срок маленький дали!!!

-1
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Болотбек
27.03.2019, 14:27

У Текебаева нет совести,даже только потому,что он создал эту коррупционную партийную систему. Кто у нас сегодня в депутатах? Ясный перец,те кого назначил лидер партии. А почему он из назначил?

-1
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весна
27.03.2019, 14:47

у этого депутата авитаминоз или сезонное обострение? срочно его к врачу!

-1
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Миракл Иновати
27.03.2019, 16:00
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 5

Ооо а Таких документов на Атамбаева найдутся горы и там будет не одна гора а куча! Атамбаеву не жить в Кыргызстане! Он или продолжит традиции побег президентов или же он сядет тут только эти две варианта!

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Инова
27.03.2019, 16:38

Шыкмаматов я вас поддержу. Только у гос бюджета во время Атамбаева было дефицит свыше 30 миллиардов долларов. А на данный момент оно составляет около 8 миллиардов за 2 года Жээнбеков без каких либо  пиаров добился колоссальных результатов сократив дефицит на 20 с лишним миллиардов сомов!

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