Шыкмаматов: Тиранию Атамбаева нужно документально подтвердить

Если посадка Текебаева тирания, то думаю надо поддержать двумя руками эту посадку порно-мародера! Никакой тиранией и не пахнет, Текебаев, как и вся его партия это паразиты на теле народа.
- Вы верите в то, что Райкан Тологонов и Турат Мадылбеков были причастны к мародерству?- Есть джигит, который был помощником Райкана Тологонова. Он возглавлял специальную охранную службу, которой доверили объекты Жаныша Бакиева. После революции этот джигит пришел ко мне и сказал: "Поговорите с телохранителем Атамбаева Болотом Суйунбаевым. Мы готовы предоставить все что угодно из объектов Жаныша Бакиева, просим стать нашей "крышей". Я обратился к Болоту Суйунбаеву, он сказал: "Нам нужно держаться подальше от грязных делишек". Я отказал этому джигиту, а он сказал: "В таком случае я пойду к Райкану Тологонову". Он был помощником депутата Райкана Тологонова, очевидно, что они вместе совершили что-то плохое.