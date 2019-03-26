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Владелец франшизы от Тимати - помощник Илмиянова?

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- Екатерина Улитина
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Бизнесмен Каныбек Туманбаев, известный как правая рука Икрама Илмиянова является владельцем франшизы ресторана быстрого питания Black Star Burger в Бишкеке. Об этом в своём Твитере написал активист Эдиль Байсалов. Правда, никаких конкретных доказательств этому нет.

Байсалов заявил, что именно Туманбаев встречал Тимати на открытии ресторана в Бишкеке и именно он пригласил известных политиков на открытие.

При этом некоторые СМИ сообщили, что совладельцем ресторана является экс-министр социального развития Равшан Сабиров.

Напомним, 25 марта в Бишкеке открылся ресторан Black Star Burger. Из-за давки на концерте за бесплатными бургерами, о мероприятии написали в местных и зарубежных СМИ. К счастью никто серьезно не пострадал.

Отметим, Икрам Илмиянова сейчас находится в СИЗО из-за обвинений в коррупции.


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URL: https://www.vb.kg/377404
Теги:
Равшан Сабиров, Эдиль Байсалов, Икрамжан Илмиянов, Бишкек, Кыргызстан, Тимати
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