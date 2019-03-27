Похитители "невесты" арестованы на два месяца

Решением следственного судьи четыре молодых человека, подозреваемые в похищении невесты, арестованы на два месяца. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

В милиции отметили, что трое подозреваемых - 1994 года рождения, один - 1993 года. Все они находятся в СИЗО Бишкека. В Первомайском РОВД Бишкека факт преступления был зарегистрирован по статье 175 Уголовного кодекса "Похищение человека с целью вступления в брак", ведется следствие.

Напомним, 23 марта на пересечении улицы Орозбекова и проспекта Жибек Жолу в Бишкеке молодые люди схватили девушку, посадили в машину и попытались отвезти ее в Талас для принуждения вступления в брак. Когда машину остановили сотрудники ГУОБДД, девушка стала кричать и просить о помощи. Они освободили молодую женщину, а похитителей задержали.