Похитители "невесты" арестованы на два месяца

Правильно, что посадили в СИЗО! Нужно вообще искоренить эту привычку бесбашенным "женихам" красть чужие живые души! Так что ногами руками ЗА!!!!! Келесоолор! Дураки эти жени хи! Их их родители тоже идиоты!
Решением следственного судьи четыре молодых человека, подозреваемые в похищении невесты, арестованы на два месяца. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.
В милиции отметили, что трое подозреваемых - 1994 года рождения, один - 1993 года. Все они находятся в СИЗО Бишкека. В Первомайском РОВД Бишкека факт преступления был зарегистрирован по статье 175 Уголовного кодекса "Похищение человека с целью вступления в брак", ведется следствие.
Напомним, 23 марта на пересечении улицы Орозбекова и проспекта Жибек Жолу в Бишкеке молодые люди схватили девушку, посадили в машину и попытались отвезти ее в Талас для принуждения вступления в брак. Когда машину остановили сотрудники ГУОБДД, девушка стала кричать и просить о помощи. Они освободили молодую женщину, а похитителей задержали.