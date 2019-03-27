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Тюлеев: Атамбаев говорил про Путина нелицеприятные вещи

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- ВБ
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"Уже некоторое время муссируются слухи о встрече Атамбаева с Владимиром Владимировичем в связи с его приездом. И наверняка эти слухи распускаются со стороны Атамбаева, как обычно выдающего желаемое за действительное.

В свою очередь хочу напомнить, что при нашем совместном перелете, под воздействием алкоголя Атамбаев выражался в его адрес, мягко говоря, нелицеприятно. Когда Атамбаев просил меня помочь помириться с Сооронбай Шариповичем, я отвечал что это не в моих силах. Я уже писал об этом. И тогда я обронил, мол обратись к Путину, может он поможет, разве ты не называл его другом, и тогда полился такой поток брани и нецензурных выражений в адрес Путина, что мне стало неудобно находиться рядом.

Я и не только я, уже подмечали какой лицемерный Атамбаев, и какое у него черное нутро. Я лишь хотел напомнить об этом. И я верю и надеюсь, что никакой встречи не состоится. Атамбаев черное прошлое нашей страны, и он должен остаться в прошлом. И еще лучше если он понесет наказание, а потом будет предан забвению, а имя его забыто".

Такое сообщение опубликовали на своем аккаунте в Facebook экс-мэр Нариман Тюлеев. К слову, это уже не первый разоблачительный рассказ в отношении экс-президента.

Пользователи соцсети, к слову, не слишком благожелательно восприняли откровения Тюлеева, назвав его сплетником.


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URL: https://www.vb.kg/377416
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Нариман Тюлеев, президент, Россия, Кыргызстан, политика, экс-президент
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Комментарии
китайка автобус
27.03.2019, 14:33

Нариман? Ты что совсем мужскую честь потерял? Тебя там на зоне, что-ли научили сплетничать, забрав честь мужика? Ты что ведешь себя как обиженная любовница? Иди занимайся своими делами, не у дел ты уже, никому ты не нужен! Ты вор и отсидел за это! Дочка твоя мошенница! Одним словом не человек, а существо. Думаешь Соке одобрил этот подлиз? Или Путин поверит словам отсидевшего вора? 

+3
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Бакыт
27.03.2019, 15:07

Вор Тюлеев И Аша клоун два сапога пара. Оба лицемеры каких еще надо поискать...

-1
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Дон
27.03.2019, 15:10

Зачем вообще он рассказывает это?  Как баба прям, это не по мужски кудахтать о том, какой разговор был между мужиками.  

+3
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Мика Мамаев
27.03.2019, 15:22
Карма: +181
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 276
Минусов: 95
Комментариев: 273

А Тюлеев в какой колонии сидел то??? Чувствуется что в женской)))

+1
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Али
27.03.2019, 15:44

Надоели эти политиканы наши. Один "Он водку пил, а я только коньяк", теперь этот типоган теперь "Атамбаев говорил про Путина плохие вещи". Вас обоих нужно в одну камеру посадить, хочется узнать,  как вы там поладите. Хотя... судя по тому, как Ташик с Бобиком снова в обнимку, не верится, что вы там перегрызете друг другу глотку. 

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Шумкар
27.03.2019, 15:45

МДа Крикунов много

Сам белый и пушистый да всех бывших старперов долой

Пришло время молодых!

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Жэк
27.03.2019, 15:49

Это Атамбаев он таким был есть и будет. За столько лет он даже не научился говорить как политик! Он не есть ПОЛИТИК!

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Арсен
27.03.2019, 15:57

Атамбаев не только наша черное прошлое, он разрушил будущее страны. его имя никогда не будет забыто 

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туча
27.03.2019, 16:12

двойные стандарты

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Шаман
27.03.2019, 16:35

Раньше как то ещё было уважение к Тюлееву, вроде мужик хозяйственник, вроде как прижали по политическим мотивам... Стрёмно говорить про человека, с которым видимо накатил в самолёте, говорил по душам, а тут выливать на публику...не по-мужски...

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Лило
27.03.2019, 16:43

Атамбаев не знает как вести политические дела. Он говорит что ему в голову взбредет!

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