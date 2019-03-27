Тюлеев: Атамбаев говорил про Путина нелицеприятные вещи

"Уже некоторое время муссируются слухи о встрече Атамбаева с Владимиром Владимировичем в связи с его приездом. И наверняка эти слухи распускаются со стороны Атамбаева, как обычно выдающего желаемое за действительное.

В свою очередь хочу напомнить, что при нашем совместном перелете, под воздействием алкоголя Атамбаев выражался в его адрес, мягко говоря, нелицеприятно. Когда Атамбаев просил меня помочь помириться с Сооронбай Шариповичем, я отвечал что это не в моих силах. Я уже писал об этом. И тогда я обронил, мол обратись к Путину, может он поможет, разве ты не называл его другом, и тогда полился такой поток брани и нецензурных выражений в адрес Путина, что мне стало неудобно находиться рядом.

Я и не только я, уже подмечали какой лицемерный Атамбаев, и какое у него черное нутро. Я лишь хотел напомнить об этом. И я верю и надеюсь, что никакой встречи не состоится. Атамбаев черное прошлое нашей страны, и он должен остаться в прошлом. И еще лучше если он понесет наказание, а потом будет предан забвению, а имя его забыто".

Такое сообщение опубликовали на своем аккаунте в Facebook экс-мэр Нариман Тюлеев. К слову, это уже не первый разоблачительный рассказ в отношении экс-президента.

Пользователи соцсети, к слову, не слишком благожелательно восприняли откровения Тюлеева, назвав его сплетником.