Водитель Toyota Land Cruiser погиб после столкновения с КамАЗом

Водитель автомашины Toyota Land Cruiser погиб после лобового столкновения с КамАЗом. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД по Чуйской область.

По данным силовиков ДТП произошло днем 27 марта на улице Береговой в Кара-Балте.

- Недалеко от нефтебазы завода Джунда КамАЗ ехал в направлении с севера на юг, ему навстречу двигался внедорожник. По предварительным данным, водитель Toyota, якобы, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком. Медики, приехавшие на вызов сообщили, что водитель автомобиля скончался от полученных травм до их приезда, - рассказали в УОБДД Чуйской области.

Факт ДТП зарегистрирован, проводится расследование.