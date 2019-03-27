Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 78.42 - 79.30

Водитель Toyota Land Cruiser погиб после столкновения с КамАЗом

1584  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Водитель автомашины Toyota Land Cruiser погиб после лобового столкновения с КамАЗом. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД по Чуйской область.

По данным силовиков ДТП произошло днем 27 марта на улице Береговой в Кара-Балте.

- Недалеко от нефтебазы завода Джунда КамАЗ ехал в направлении с севера на юг, ему навстречу двигался внедорожник. По предварительным данным, водитель Toyota, якобы, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком. Медики, приехавшие на вызов сообщили, что водитель автомобиля скончался от полученных травм до их приезда, - рассказали в УОБДД Чуйской области.

Факт ДТП зарегистрирован, проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377427
Теги:
ДТП, Кара-Балта, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Марс
27.03.2019, 21:25

Да дорога в сторону Кара Балты убитая на нет и очень узкая, там ехать это как повезёт , не каждый доедет живым. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  