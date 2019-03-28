Путин привез с собой в Бишкек собственый лимузин "Аурус"

"Аурус" доехал до Бишкека: впервые новый лимузин Путина в постсоветской республике. Такое сообщение и, собственно, фото "Ауруса" опубликовал в своем телеграм-канале российский журналист Дмитрий Смирнов.

Справочно:

Aurus Senat - российский автомобиль представительского класса, производимый в настоящее время ФГУП "НАМИ" в Москве (Россия). Выпускается в двух типах кузова - седан "Aurus Senat S600" и лимузин "Aurus Senat Limousine L700"[3]. В настоящее время бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.

Разработка автомобиля Aurus Senat велась с 2012 года ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Кортеж" по созданию автомобилей представительского класса для поездок президента России. Впервые лимузин и седан Aurus Senat были представлены широкой публике во время церемонии инаугурации президента России 7 мая 2018 года.