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Путин привез с собой в Бишкек собственый лимузин "Аурус"

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- Елена Цой
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"Аурус" доехал до Бишкека: впервые новый лимузин Путина в постсоветской республике. Такое сообщение и, собственно, фото "Ауруса" опубликовал в своем телеграм-канале российский журналист Дмитрий Смирнов.

Справочно:

Aurus Senat - российский автомобиль представительского класса, производимый в настоящее время ФГУП "НАМИ" в Москве (Россия). Выпускается в двух типах кузова - седан "Aurus Senat S600" и лимузин "Aurus Senat Limousine L700"[3]. В настоящее время бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.

Разработка автомобиля Aurus Senat велась с 2012 года ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Кортеж" по созданию автомобилей представительского класса для поездок президента России. Впервые лимузин и седан Aurus Senat были представлены широкой публике во время церемонии инаугурации президента России 7 мая 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/377431
Теги:
визит, Россия, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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Комментарии
Читатель Вечерки
28.03.2019, 11:03

Правильно. Он же не будет ездить в местных бусиках ! Хотя, если бы проехал с народом, - это был бы вообще праздник и его бы сразу могли избрать президентом Кыргызстана !

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