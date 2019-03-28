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За аренду военной базы "Кант" Россия будет платить на $291 тысячу больше

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- Оксана Гут
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Ежегодная арендная плата за землю под объединенную базу ВС РФ "Кант" будет повышена на 291 тысячу долларов. Это следует из проекта протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение от 2012 года, опубликованного на российском официальном портале правовой информации.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина вышел 27 марта. Изменения статуса и условиях пребывания российской военной базы на территории Кыргызстана планируется детально обсудить с президентом Сооронбаем Жээнбековым в ходе госвизита главы РФ.

В российских СМИ сообщается, что ежегодная арендная плата за использование Россией земельных участков и акватории составит 4,79 миллиона долларов против 4,5 миллионов в оригинальном документе.

Напомним, российская авиабаза "Кант" была открыта в Кыргызстане в октябре 2003 года. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ.

К слову, в соответствии с планом подготовки войск соединения и части Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики с 26 по 29 марта 2019 проводят тактические учения с подразделениями СВО по всей республике совместно с авиабазой ОДКБ "Кант". Целью учений является проверка боеготовности и способности подразделений выполнить боевую задачу. По замыслу учений военнослужащие из разных воинских частей совершили марш из постоянного места дислокации, развернули радиолокационную станцию (РЛС) и несут круглосуточное боевое дежурство, тем самым выявляя условную авиацию и летательные аппараты противника на позиции усиления радиолокационного поля. Уловные цели имитируют самолеты Ан-26 и Су-25 российской авиабазы Кант, сообщила пресс-служба Сил воздушной обороны ВС КР КР.

Согласно сценарию учений, военнослужащие подразделений противовоздушной обороны при помощи РЛС должны обнаружить незаконные летательные объекты противника и уничтожить их с помощью комплекса С-125. Условия учений усложнены тем, что место и время авианалета на позиции РЛС неизвестны. Также, помимо обнаружения воздушных целей, наземные силы должны будут отразить атаку противника, который попытается захватить подразделение ПВО для вывода техники из строя.

В ходе учений обстановка будет меняться неоднократно, тем самым приближая учения к реальным боевым условиям, что позволит военнослужащим СВО усовершенствовать навыки ведения как противовоздушного, так и наземного боя. Подобные учения проходят ежегодно в целях усовершенствования уровня боевой и профессиональной подготовки, тем самым способствуя повышению обороноспособности страны.


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URL: https://www.vb.kg/377434
Теги:
бюджет, военная служба, Россия, Кыргызстан, экономика, политика, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, ОДКБ
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Комментарии
Почему
28.03.2019, 12:03

За американские базы страны НАТО Америке платят.

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