К приезду Путина в госрезиденции возвели мраморную беседку

Российский журналист из президентского пула Дмитрий Смирнов продолжает делиться со своими подписчиками наблюдениями во время освещения визита Владимира Путина в Бишкек.

Так, Смирнов оценил масштаб и размах подготовки - "к торжественной встрече Путина в резиденции "Ала-Арча" возвели мраморную "беседку", написал он.

Также журналист выложил видео с аэропорта "Манас", где российскому президенту предложили боорсоки с медом.

"Это надо макать?": Путин и боорсоки, - подписал он эти кадры. Также в его телеграм-канале появилась съемка первых "шагов" президентского лимузина в Бишкеке.