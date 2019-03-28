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К приезду Путина в госрезиденции возвели мраморную беседку

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- Елена Цой
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Российский журналист из президентского пула Дмитрий Смирнов продолжает делиться со своими подписчиками наблюдениями во время освещения визита Владимира Путина в Бишкек.

Так, Смирнов оценил масштаб и размах подготовки - "к торжественной встрече Путина в резиденции "Ала-Арча" возвели мраморную "беседку", написал он.

Также журналист выложил видео с аэропорта "Манас", где российскому президенту предложили боорсоки с медом.

"Это надо макать?": Путин и боорсоки, - подписал он эти кадры. Также в его телеграм-канале появилась съемка первых "шагов" президентского лимузина в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/377437
Теги:
визит, президент, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
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