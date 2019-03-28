Жээнбеков подарил Путину Орловского рысака и тайгана

Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину Орловского рысака и тайгана. Подарки российскому президенту безусловно понравились - Владимир Владимирович любит и лошадей, и собак. А российский президент, в свою очередь, покатал главу Кыргызстана на своем лимузине, поделился российский журналист Дмитрий Смирнов.

Кстати, еще утром российским журналистам, прибывшим освещать государственный визит, подарили памятные наборы с изображением Чингиза Айтматова.

Ну и итогом переговоров стало заявление двух президентов.

На сайте президента России отмечается, что переговоры прошли в "открытой, дружественной и конструктивной атмосфере". Главы государств обстоятельно обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.

"С удовлетворением отмечая устойчивую позитивную динамику взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической областях, подтверждая неизменную приверженность принципам и обязательствам, заложенным в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан от 10 июня 1992 г., Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой от 27 июля 2000 г. и Декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой от 20 июня 2017 г., Президент Российской Федерации и Президент Кыргызской Республики заявляют следующее:

1. Признавая значимость политического диалога для динамичного развития отношений между двумя государствами, президенты выступают за дальнейшее расширение доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях.

Главы государств приняли решение объявить 2020 год перекрестными Годами Российской Федерации в Кыргызской Республике и Кыргызской Республики в Российской Федерации.

2. Президенты подчеркнули приоритетное значение сотрудничества в торгово-экономической сфере и выразили стремление к его поступательному наращиванию, в том числе за счет поддержки реализации совместных проектов в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, недропользовании, сельском хозяйстве, перерабатывающем секторе, в сфере логистики и дорожной инфраструктуры.

Отмечена необходимость тесного сотрудничества в области развития транспортной инфраструктуры, внедрения инновационных проектов и интеллектуальных систем, взаимодействия в рамках двусторонних и многосторонних договоренностей.

Главы государств подчеркнули важность завершения разработки предварительного технико-экономического обоснования проектов поэтапного развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики с привлечением российских и иностранных инвестиций.

Обозначена обоюдная заинтересованность в расширении перспективных долгосрочных форм экономического сотрудничества, углублении производственной кооперации между Россией и Кыргызстаном в различных сферах, включая оборонно-промышленный комплекс, в целях увеличения объемов двусторонней торговли и капиталовложений в экономики двух государств.

В данном контексте главы государств высоко оценили деятельность Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР) как актуального механизма двустороннего экономического сотрудничества, модернизации и развития экономики Кыргызской Республики в условиях членства в ЕАЭС и подтвердили готовность содействовать повышению эффективности его деятельности с учетом передовой международной практики функционирования многосторонних институтов развития.

Кыргызская сторона приветствует присутствие российских финансовых институтов в Кыргызстане, с удовлетворением отмечает деятельность компаний из России, участвующих в развитии инфраструктурных проектов, строительстве социальных объектов, в том числе в регионах страны.

Выражено удовлетворение уровнем эффективности работы Межправительственной Российско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и отмечена необходимость реализации всех ее решений.

3. Высоко оценивая потенциал межрегионального сотрудничества двух стран, президенты высказались за расширение многоплановых отношений экономического и гуманитарного характера между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными образованиями Кыргызской Республики, создание необходимых условий для развития и укрепления прямых связей между заинтересованными хозяйствующими субъектами, учреждениями и организациями.

Отмечена важность проведения ежегодных российско-кыргызских межрегиональных конференций как перспективной диалоговой площадки для решения актуальных вопросов и принятия практических мер, способствующих развитию торгово-экономических отношений между регионами двух стран, улучшению инвестиционного климата, реализации трансграничных проектов.

4. Президенты договорились о продолжении координации усилий, направленных на расширение всеобъемлющего экономического взаимодействия в рамках ЕАЭС, повышение динамики евразийских интеграционных процессов, установление единых правил применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, раскрытие в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений, потенциала общих рынков товаров, услуг, капитала и труда.

Особо отмечена необходимость борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции на территории ЕАЭС и выражено обоюдное намерение продолжить эту работу.

Подчеркнута важность создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания и трудовой деятельности граждан двух стран на территории Сторон.

Кыргызская Республика выражает благодарность Российской Федерации за оказание технической помощи Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к ЕАЭС.

5. Российская Федерация и Кыргызская Республика будут содействовать развитию сотрудничества в области образования, науки, культуры и искусства, информации, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма, активно способствовать налаживанию контактов в этих сферах, оказывать государственную поддержку изучению русского языка в Киргизии и киргизского языка в России.

Президенты приветствуют практику регулярных контактов между представителями научных кругов России и Кыргызстана. Стороны будут всемерно поощрять развитие сотрудничества между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами двух стран, совместное участие в международных научных мероприятиях.

В связи с этим главы государств отметили значимость состоявшегося в г.Бишкек Первого форума ректоров вузов России и Кыргызстана и указали на целесообразность проведения данного мероприятия на регулярной основе.

Главы государств приветствуют укрепление сотрудничества по линии религиозных институтов Сторон, а также взаимодействие их образовательных учреждений.

В целях повышения эффективности деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета в г.Бишкек (КРСУ) в качестве одного из крупнейших образовательных, научных и культурных центров в Кыргызской Республике и во всем центральноазиатском регионе, президенты поддерживают разработку и подготовку к подписанию в ближайшее время нового соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики об условиях деятельности КРСУ и его устава.

Российская Федерация и Кыргызская Республика продолжат реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения и медицины, в том числе в области подготовки кадров и оказания медицинских услуг.

Президенты приветствуют развитие сотрудничества в области подготовки спортсменов–олимпийцев с использованием спортивных и олимпийских баз Сторон.

6. Главы государств приветствовали активизацию российско-киргизского культурного сотрудничества, опорой которого служат многовековые связи народов. Достигнута договоренность о совместном продвижении общего культурного достояния за рубежом. Подтверждена готовность оказывать содействие проведению совместных выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия, а также популяризации близких народам России и Кыргызстана традиций и ценностей.

В связи с этим дана высокая оценка масштабным мероприятиям, проведенным в России и Кыргызстане в 2018 году в рамках празднования юбилея выдающегося советского и киргизского писателя Ч.Т.Айтматова.

Безусловным приоритетом признается расширение молодежных контактов, укреплению которых будут способствовать различные фестивали, форумы и круглые столы. Отмечена важность совместной реализации проектов исторического, образовательного, информационного и просветительского характера.

Президенты подчеркнули необходимость наращивать совместные усилия, в том числе в основных международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, стремлению представить СССР одним из виновников ее развязывания, умышленному приуменьшению вклада народов Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма и милитаризма.

Особое внимание будет и впредь уделяться увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Важное значение для решения задач на этом направлении будут иметь совместные инициативы и мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

7. Россия и Кыргызстан будут наращивать взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах в области охраны окружающей среды. Киргизская сторона высоко оценивает ход реализации Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Стороны продолжат сотрудничество по этому направлению как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с Международным агентством по атомной энергии и другими международными организациями. Особое внимание будет уделено объектам бывшего уранового производства, расположенным вблизи населенного пункта Мин-Куш.

8. Главы государств подчеркнули обоюдную готовность к дальнейшей координации действий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами, договорились выступать с согласованных позиций по вопросам, касающимся деятельности Международной организации гражданской обороны.

9. Главы государств выступают за взаимовыгодное сотрудничество по комплексному использованию водно-энергетических ресурсов, дальнейшее развитие взаимодействия в энергетической отрасли.

10. Обсудив вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе в контексте совместного противодействия внешним вызовам и угрозам, президенты подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Кыргызской Республики от 20 сентября 2012 г. и Договора между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 г.

Подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и защиты суверенитета Киргизской Республики,включая противодействие возможным актам вооруженного нападения со стороны международных террористических формирований, главы государств акцентировали внимание на важности укрепления Вооруженных Сил Кыргызской Республики и развития находящихся на ее территории российских военных объектов.

11. Президенты отметили, что Российская Федерация и Кыргызская Республика продолжат последовательно укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, легализацией доходов, полученных преступным путем,незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, контрабандой, преступлениями в отношении культурных ценностей, незаконным оборотом оружия и другими вызовами и угрозами в интересах обеспечения национальной безопасности двух государств и поддержания региональной стабильности. Акцентировано внимание на необходимости предотвращения распространения террористической и экстремистской идеологии, финансовой и материально-технической подпитки терроризма, а также противодействия угрозам пограничной, экономической и информационной безопасности. Подтверждена заинтересованность в развитии взаимодействия по указанным направлениям как на политическом уровне, так и по линии правоохранительных органов и специальных служб двух стран, актуальность координации их совместной деятельности.

12. Российская Федерация и Киргизская Республика решительно осуждают любые формы дискриминации по признаку национальной, этнической и религиозной принадлежности, терроризм во всех его формах и проявлениях, считают, что для эффективного противодействиянеобходимы коллективные усилия при строгом соблюдении положений соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Главы государств подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в международныхделах, подчеркнули, что эта организация остается единственной универсальной международной структурой, способствующей поддержанию глобальной безопасности, решению межгосударственных и международных проблем развития и культурного диалога.

Российская Федерация и Киргизская Республика намерены и далее придерживаться общепризнанных принципов и норм международного права, руководствоваться целями и принципами Устава ООН в интересах поддержания международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами, обеспечениянезависимости, равенства, взаимного уважения принципов суверенитета и территориальной целостности государств, нерушимости границ, ненападения, невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой.

Президенты осудили действия, направленные на поддержку неконституционной смены власти в суверенных государствах. Заявили о недопустимости применения односторонних экономических и политических санкций, отметив исключительное право Совета Безопасности ООН в санкционной сфере.

13. Россия и Кыргызстан продолжат принимать активное участие в дальнейшем развитии Содружества Независимых Государств (СНГ)и раскрытии его потенциала для решения актуальных задач, стоящих перед всеми государствами – участниками СНГ.

Главы государств с удовлетворением отметили, что СНГ подтвердило свою востребованность в качестве площадки для прямого межгосударственного диалога и выработки коллективных решений по актуальнымвопросам с учетом интересов всех стран Содружества.

14. Российская Федерация и Кыргызская Республика продолжат всемерно способствовать укреплению потенциала и повышению эффективности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), неукоснительно следуя закрепленным в Уставе ОДКБ и Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года целям и задачам по обеспечению мира и безопасности, защите территориальной целостности, независимости и суверенитета государств – членов Организации.

Россия и Кыргызстан будут развивать взаимодействие в полном соответствии со своими союзническими обязательствами в рамках ОДКБ.

Президент Российской Федерации В.В.Путин высоко оценил деятельность Кыргызской Республики в период ее председательства в ОДКБ, отметив нацеленность на практические результаты.

15. Кыргызская сторона приветствует инициативу Российской стороны о создании диалоговой площадки "Россия+Центральная Азия".

16. Российская Федерация и Кыргызская Республика продолжат усилия по дальнейшему укреплению роли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в обеспечении международной и региональной безопасности, развитию многопланового взаимодействия в рамках Организации и расширению ее внешних связей. Стороны намерены содействовать сопряжению национальных стратегий развития и многосторонних интеграционных процессов, в том числе в интересах формирования большого евразийского партнерства. Российская Федерация высоко оценила деятельность Кыргызской Республики в качестве государства – председателя ШОС в 2018 – 2019 годах, способствующую росту авторитета Организации и повышению эффективности механизмов сотрудничества ШОС.

17. Российская Федерация и Кыргызская Республика намерены продолжить тесное взаимодействие в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая выдвижение совместных инициатив по темам, актуальным для всех государств – участников Организации.

18. Российская Федерация и Кыргызская Республика продолжат проводить согласованную политику в области безопасности, тесно координировать позиции по вопросам, касающимся Организации Североатлантического договора и других военно-политических объединений.

19. Главы государств подчеркнули, что состоявшиеся плодотворные переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать поступательному развитию традиционно дружественных, равноправных отношений между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, а также братских связей между народами обеих стран.

20. Президент Российской Федерации В.В.Путин выразил признательность руководству Кыргызстана, всему кыргызскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные российской делегации, и пригласил Президента Киргизской Республики С.Ш.Жээнбекова посетить Российскую Федерацию с ответным визитом. Предложение было с благодарностью принято. Сроки и формат визита будут согласованы по дипломатическим каналам.