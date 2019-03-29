Правительство предупреждали о конфликте на кыргызско-таджикской границе?

Правительство Кыргызстана практически за месяц до инцидента предупреждали о назревающем конфликте на кыргызско-таджикской границе. Об этом редакции VB.KG сообщила председатель общественного объединения "Элет Койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, активисты объединения 22 февраля этого года направили письмо на имя президента, премьер-министра и спикера парламента.

- Мы, конечно, не писали, что именно жители села Ак-Сай будут конфликтовать, но мы отметили многочисленные жалобы кыргызстанцев, проживающих в Баткенской области. В силу этого мы просили правительство предпринять какие-то меры. Но в ответ ничего сделано не было. Видимо, там решили довольствоваться только ответом местных властей о том, что все в порядке, - сказала она.

После последнего конфликта на границе, продолжила активистка, ее вызвали в правительство, чтобы обсудить то самое письмо.

- Там я их упрекнула, что мы же отправляли письмо 22 февраля, и если они месяц назад отреагировали бы, то, возможно, конфликта можно было бы избежать. И до сих на многих приграничных участках Баткенской области назревают конфликты, о которых мы постоянно пишем правительству, - добавила Алыйкулова.

Также члены общественного объединения просят премьер-министра обнародовать протокол, подписанный вице-премьер-министрами Кыргызстана и Таджикистана, чтобы не получилось, как и с Адаханом Мадумаровым.

- Им было тогда подписано соглашение с Таджикистаном, согласно которому Кыргызстан взял в аренду на 49 лет 275-метровую полосу приграничной территории. Тем самым Кыргызстан фактически признал эти 275 метров территорией Таджикистана, что и вызвало последующие споры - отметила она.

Правительство КР, куда редакция VB.KG обратилась за разъяснениями по поводу заявления активистки, пока недоступно для комментариев.

Напомним, конфликт между жителями сел Ак-Сай Баткенского района и Мехнатабад Таджикистана произошел 13 марта в местности Кожогар. Причиной конфликта стала работа по строительству объездной дороги Ак-Сай - Тамдык в объезд таджикского анклава Ворух.

Позже официальные делегации по итогам переговоров подписали протокол, согласно которому перекрытые дороги были открыты. Кроме того, достигнута договоренность о продолжении строительства дороги Ак-Сай – Тамдык.