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Шквалистый ветер несётся на Бишкек!

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- ВБ
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По данным Гидрометцентра, в течение трех часов в городе Бишкек ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть от 15 до 20 метров в секунду.

Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, мэрия Бишкека советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа. Пожалуйста! Будьте осторожны!

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек просит вас обращаться Call-центр мэрии Бишкека на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

Столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

- Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) - 0555 66-60-96;

- Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0703 611 806.


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URL: https://www.vb.kg/377478
Теги:
штормовое предупреждение, Бишкек, шквалистый ветер
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