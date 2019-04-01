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В Кыргызстане поголовно пересчитают сурков и ондатр

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- ВБ
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Сотрудники Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) начали проводит весенний учет сурков и ондатра.

Мероприятия проводятся в целях определения и введения в базу данных численности сурков и ондатра для охраны и рационального использования.

Если мероприятия по учету сурков пройдут до 5 июня 2019 года, то мероприятия по весеннему учету ондатра пройдут до 20 апреля, а с сентября начнется осенний учет ондатра.

На территории Кыргызстана обитает три вида сурка: сурок серый, сурок красный и сурок Мензбира, занесенный в Красную книгу.

В настоящее время численность обитающих в Кыргызстане сурков составляет 310 тыс. голов.

За 2016 год численность серого сурков составляла 91 тыс.705, в 2017 году их численность составила 124 тыс. 294, а в 2018 году численность серого сурка составила 132 тыс.635.

Численность красного сурка за 2016 год составляла 169 тыс. 910 голов, в 2017 году 166 тыс. 553, а в 2018 году численность красного сурка составила 164 тыс.304.

Численность сурков Мензбира, занесенного в Красную книгу Кыргызстана, за 2016 год составляла 13 тыс. 96 голов, в 2017 году их численность составила 12 тыс. 414, а в 2018 году их численность составила 13 тыс. 114.

За 2016 год численность ондатра в республике составляла 14 тыс. 142 голов, за 2017 год их численность составила 20 тыс.961 голов, а за 2018 год их численность составила 18 тыс. голов.


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URL: https://www.vb.kg/377482
Теги:
Красная книга, экология, Кыргызстан, животные, ГАООС и ЛХ
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Комментарии
Урри
01.04.2019, 14:08

Интересно, как эти идиоты собираются это сделать?

+1
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Жалоба модератору
John
01.04.2019, 15:46

Урри

Интересно, как эти идиоты собираются это сделать?

Главное деньги на это выделины, а остальное фигня.

0
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Жалоба модератору
Ха...ха...ха
01.04.2019, 16:23

Точно!

0
Цитировать
Жалоба модератору
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