АБР предлагает Кыргызстану кредит и грант на модернизацию Уч-Курганской ГЭС

Азиатский банк развития (АБР) утвердил пакет финансирования на сумму 100 млн. долл. США для модернизации устаревшего оборудования и повышения мощности выработки электроэнергии на Уч-Курганской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Помощь АБР включает кредит в размере 60 млн долларов США и грант в размере 40 млн. долларов США из Азиатского фонда развития. Модернизация поможет укрепить энергетическую самообеспеченность Кыргызской Республики и увеличит ее потенциал для возобновления экспорта энергоносителей в соседние страны Центральной Азии", - говорится в сообщении АБР.

Кроме того, для этого же проекта Евразийский банк развития выделит Кыргызстану еще один кредит на 45 млн долларов. Его будет администрировать АБР. В отделе внешних связей АБР VB.KG прокомментировали, что кредит выдают на 32 года, со сроком отсрочки по выплатам в 8 лет. В течение первых 8 лет выплаты по процентам составят 1%, в следующие годы – 1,5%.

Модернизация ГЭС предполагает восстановление полной работы всех четырех энергоблоков и повышение общей мощности с 180 мегаватт (МВт) до 216 МВт. Уч-Курганская ГЭС была построена на реке Нарын в 1961 году, она производит 820 млн кВт/часов электроэнергии.

Отметим, помощь еще не поступила на счет Министерства финансов. Для этого необходимо пройти несколько этапов одобрения. Следующим шагом, правительство КР и АБР должны подписать соглашение. После этого, документ отправят на одобрение Жогорку Кенеша и президента.

Напомним, ранее Международный валютный фонд рекомендовал правительству КР повысить тарифы на электроэнергию для сохранения стабильного роста экономики республики.