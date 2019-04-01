Журналиста, назвавшего вице-премьера Разакова шпионом, не существует

ГКНБ Кыргызской Республики, на основании компрометирующих публикаций в средствах массовой информации в отношении Вице-премьер-министра Разакова Ж.П., проведено досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированного в ЕРПП по статье 307 ч.1 УК КР (Государственная измена).

По результатам проверки сведения, опубликованных в интернет-изданиях, относительно причастности Вице-премьер-министра КР Ж.Разакова к спецслужбам иностранных государств не нашла своего подтверждения.

Напомним, что 6 июля 2016 года была опубликована статья В.Откина под названием "Быль о том, как чекист чекиста завербовал" на одном из интернет-сайтов.

Установлено, что в настоящее время интернет-портал "e-tadjikistan.org" не функционирует.

Также необходимо подчеркнуть, что оппозиционная организация "Единый Таджикистан", якобы владеющая сайтом "e-tadjikistan.org.", где была опубликована статья о возможной причастности Вице-премьер-министра КР Ж.Разакова к спецслужбам РТ, и автор данной статьи Шабнами Собири в действительности не существуют.

Вместе с тем отмечаем, что спецслужбами иностранных государств достаточно широко применяется практика дискредитации политических деятелей и государственных чиновников путем дезинформации общественности, деятельность которых на ключевых государственных должностях не соответствуют интересам иностранных государств.