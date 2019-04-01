Депутат, который почти год не появляется в ЖК, все еще получает зарплату

Судьба депутата Насыра Мусаева от фракции "Кыргызстан", который за 10 месяцев ни разу не посетил заседание Жогорку Кенеша, решится на одном из заседаний Комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Об этом редакции VB.KG сообщил член вышеназванного комитета, депутат Исхак Масалиев.

По его словам, в случае положительного решения комитетом этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламента.

- Решения нашего комитета носят рекомендательный характер. После уже депутаты Жогорку Кенеша примут решение. Досрочное же прекращение полномочий депутата осуществляется постановлением Центризбиркома, - пояснил он.

Когда именно депутаты будут рассматривать отзыв депутатского мандата Насыра Мусаева, узнать не удалось. По крайней мере, в секретариате Комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту этот вопрос пока не стоит в повестке дня.

На самом ближайшем заседании, назначенном на 5 апреля текущего года, Комитет будет обсуждать два законопроекта: "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве" и "О статусе депутата Жогорку Кенеша КР".

Отметим, парламентская фракция "Кыргызстан" приняла решение отозвать мандат у депутата Насыра Мусаева, который уже 10 месяцев не появляется в парламенте.

Следующим по списку кандидатов в депутаты от партии "Кыргызстан" значится Айнура Аскарова.