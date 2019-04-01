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МИД отрицает, что Байсалов стал ректором Дипакадемии

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- Екатерина Улитина
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Экс-заместитель министра социального развития КР, гражданский активист Эдиль Байсалов в Twitter сообщил о его назначении, правда, не уточнил, на какую должность, и в какое ведомство. Позже в СМИ появилась информация, что, дескать, он станет ректора Дипломатической академии МИД КР им. Казы Дикамбаева.

Однако, в пресс-службе МИД КР VB.KG эту информацию не подтвердили.

- У нас нет подобного документа, то есть мы не подтверждаем эту информацию, - заявили в пресс-службе.

Пресс-секретарь МИД КР Улан Дыйканбаев добавил, что, если бы назначение было подписано, о нем стало бы известно из официальных источников.

Эдиль Байсалов также не подтвердил VB.KG информацию о своем назначении.

Так что же это было - первоапрельская шутка, или недоразумение?


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URL: https://www.vb.kg/377532
Теги:
вуз, кадры, назначение, образование, социальные сети, Кыргызстан, политика, дипломатия, МИД, Эдиль Байсалов
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