Очевидцы сообщили о взрыве рядом с Ошским рынком

Спасатели МЧС локализовали пожар в одноэтажном частном доме на улице Бейшеналиевой в Бишкеке. Очевидцы сообщили прибывшим пожарным, что сначала услышали громкий хлопок.

- Сообщение о пожаре поступило в 15.30. Для тушения огня были привлечены три пожарных расчета. В 16.21 пожар был локализован. Сейчас на месте происшествия работы продолжаются до полного устранения огня. Причины возгорания неизвестны. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв. Экспертиза установит причины возгорания, - сказали VB.KG в МЧС.

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Пока спасатели не знают горел жилой дом или хозяйственная постройка.