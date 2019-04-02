Погода
$ 69.78 - 69.91
€ 78.20 - 78.90

Эльмурза Сатыбалдиев будет баллотироваться в парламент

2267  8
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев намерен баллотироваться в Жогорку Кенеш. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, он всегда оставался в политике.

- Про меня пишут, что я уходил и теперь, мол, возвращаюсь в политику. Я никуда не уходил и всегда оставался таковым, - сказал он.

В то же время экс-генпрокурор еще не определился с выбором политической партии.

- Я пока еще не решил для себя, с кем из партий я буду баллотироваться в парламент, - добавил Эльмурза Ракиевич.

Отметим, по данным СМИ, на последних президентских выборах Эльмурза Сатыбалдиев примкнул к политическому альянсу Адахана Мадумарова, Ахматбека Келдибекова, Камчыбека Ташиева и Бакыта Торобаева.

В июле 2014 года Военным судом Бишкекского гарнизона он был признан виновным по статье "злоупотребление должностным положением" и получил 10 лет заключения. Через три года решением Первомайского районного суда был условно-досрочно освобожден.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377564
Теги:
выборы, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Эльмурза Сатыбалдиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Артур
02.04.2019, 11:52

Шрек, не надо в политику, и без тебя хватает дармоедов.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гена
02.04.2019, 13:49

Я пока еще не решил для себя, с кем из партий я буду баллотироваться в парламент, 

Не ему это решать, как баксы из за бугра прикажут  так и будет действовать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
гор
02.04.2019, 14:29

На шрека похож

0
Цитировать
Жалоба модератору
ддт
02.04.2019, 15:22

А разве можно с судимостью идти на выборы в парламент? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
02.04.2019, 16:42

Его приговорили к 10 года лишения свободы и после 3-хлет условно досрочно освободили. То есть он до 2024 года по статусу является осужденным отбывающим уголовное наказание. И как он отбывая уголовное наказание может балатировпться в ЖК? Он не того,случайно? Интересно еще как он отбывает свое УДО? И как его через три года могли представить на УДО? Куда смотрит АКС?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мика
02.04.2019, 17:04

Эльмурза - убийца и пособник убийц Бакиевых. Сатыбалдиев вместе с Конгантиевым и дядькой который сидит в СИЗО ГКНБ прикрывали убийства,рейдерства,коррупцию,мошенничества,насилие и прочие преступления против народа Кыргызстана! Поэтому их место в тюрьме,а не в политике!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Истина
02.04.2019, 17:13

Вслед за ним будут баллотироваться Макс с Жанышем, и придет эпоха Бакиевых! Ни стыда ни совести, а кто будет отвечать за кровь наших молодцов.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
02.04.2019, 18:39

Шрек судимый. Никто и никуда его не пропустит. А если ЦИК даст ему незаконное разрешение, его порвёт народ вместе с Шреком. Ему дорога на госслужбу закрыта навсегда. Пусть болтает что хочет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  