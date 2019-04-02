Эльмурза Сатыбалдиев будет баллотироваться в парламент

Экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев намерен баллотироваться в Жогорку Кенеш. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, он всегда оставался в политике.

- Про меня пишут, что я уходил и теперь, мол, возвращаюсь в политику. Я никуда не уходил и всегда оставался таковым, - сказал он.

В то же время экс-генпрокурор еще не определился с выбором политической партии.

- Я пока еще не решил для себя, с кем из партий я буду баллотироваться в парламент, - добавил Эльмурза Ракиевич.

Отметим, по данным СМИ, на последних президентских выборах Эльмурза Сатыбалдиев примкнул к политическому альянсу Адахана Мадумарова, Ахматбека Келдибекова, Камчыбека Ташиева и Бакыта Торобаева.

В июле 2014 года Военным судом Бишкекского гарнизона он был признан виновным по статье "злоупотребление должностным положением" и получил 10 лет заключения. Через три года решением Первомайского районного суда был условно-досрочно освобожден.