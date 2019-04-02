Из-за штрафов "Скорая помощь" может остаться без водителей?

ГУОБДД пересмотрит постановление о нарушениях правил дорожного движения, выписанных на машину "Скорой". Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Государственного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

- Сотрудники Центра мониторинга перепроверяют постановления о нарушениях для "Скорой". Если нарушений не было, постановления отменят, - сказали в ГУОБДД.

Напомним, вчера частная служба "Скорой помощи" сообщила, что были получены три постановления о штрафах на сумму 9 тысяч сомов, хотя машина ехала по вызову с включенными проблесковыми маячками. Но камера "Безопасного города" не засняла это.

С проблемой штрафов за нарушения ПДД сталкиваются не только частники, но и городская станция "Скорой помощи". Главный врач бишкекской неотложки Искендер Шаяхметов рассказал VB.KG, что с момента запуска "Безопасного города" станция получила 7 "писем счастья" от ГУОБДД.

- Не могу сказать, что ГУОБДД не идет нам на встречу. Мы провели с ними две встречи, обсудили проблему и пришли к пониманию. Нам отменили 5 постановлений, 1 штраф мы все-таки должны оплатить, хотя "Скорая" ехала на пожар. Еще один штраф получили только вчера. Теперь я буду писать ходатайство о пересмотре постановления, наши сотрудники поедут в ГУОБДД, там будет создана комиссия, которая вынесет окончательное решение, - сказал Искендер Шаяхметов.

Потеря рабочего времени не самая большая проблема. Хуже, что из-за страха водителей нарваться на штраф страдают пациенты. Водители просто отказываются включать проблесковые маячки и нарушать скоростной режим в городе. В итоге дорога к пациенту занимает больше времени.

- Я говорю им, что они должны слушать врачей. Если те говорят ехать быстро, нужно ехать. Но по-человечески водителей тоже понимаю: в нашем бюджете не запланированы расходы на штрафы, их оплачивают сами водители. Для них 1,5-3 тысячи сомов – большая сумма, - говорит главврач столичной "Скорой".

Медики пытаются найти выход из ситуации и даже продумывают самодельную систему проблесковых маячков.

- Есть две чисто технические проблемы. Первая: реанимационные машины высокие, и камеры не могут поймать проблесковые маячки на крыше. Вторая: не у всех машин исправна сигнальная система. На ремонт потребуется 1,5-2 тысячи сомов. Таких денег у нас нет, - заключил Искендер Шаяхметов.

Напомним, с 12 февраля в Бишкеке и Чуйской области запущен проект "Безопасный город". Штрафы получают не только владельцы обычных автомобилей, но и водителИ спецтранспорта: спасатели, врачи, милиция и так далее. И, судя по всему, если проблема не решится, может случиться так, что спасать пациентов, тушить пожары и решать другие чрезвычайные ситуации будет просто некому...