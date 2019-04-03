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Зулпукаров рассказал, как изменился брат президента

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- Бакыт Стамов
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Депутат от фракции СДПК Торобай Зулпукаров не будет принимать участие в съезде партии, организуемом по инициативе движения "СДПК без Атамбаева". Об этом он заявил в интервью радио Марал.

По его словам, в этот день он будет занят парламентскими делами.

- Приглашения я пока не получал, но в этот день в Жогорку Кенеше будут рассматриваться приграничные вопросы. Так как я являюсь инициатором этой темы, то я не смогу принять участие в съезде 3 апреля, - пояснил он.

В то же время, отметил депутат, он готов пойти на съезд 6 апреля, который организуется экс-президентом Атамбаевым.

- То, что почти в одно время пройдет два съезда – это неправильно. Необходимо в судебном порядке определить легитимность одного из них. Большинство членов политсовета приняли и назначили дату съезда. Насколько их действия законные, должны определить соответствующие органы, - добавил он.

Также народный избранник рассказал про деятельность своего коллеги по фракции Асылбека Жээнбекова.

- После того как Сооронбай Жээнбеков стал президентом, активность Асылбека Жээнбекова снизилась. Хотя раньше он был очень влиятельным человеком, - отметил Зулпукаров.

Напомним, по словам лидера движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбека Абдрахманова, большинство членов политсовета партии назначили дату очередного съезда партии на 3 апреля текущего года.

В свою очередь сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева проведут съезд 6 апреля этого года.


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URL: https://www.vb.kg/377585
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Асылбек Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков, Торобай Зулпукаров, СДПК, Жогорку Кенеш, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
Айдар Алиев
03.04.2019, 10:21

Правильно сделал Асылбек Жээнбеков, зачем быть членом Партии, в котором собрались все воры во главе Атамбаева.

-1
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Вика
03.04.2019, 11:15

Атамбаев распустил всю свою партию, расколол! Жээнбеков во время ушел показывая  этим что ему все равно будет ли он в партии или не будет он будет работать только ради народа!

0
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Мика Мамаев
03.04.2019, 11:29
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Комментариев: 287

После того как Сооронбай Жээнбеков стал президентом, активность Асылбека Жээнбекова снизилась. Хотя раньше он был очень влиятельным человеком, - отметил Зулпукаров.

- теперь же многие отметили талант С.Жээнбекова и стали симпатизировать ему - надо было сказать,,)))))

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Кыке
03.04.2019, 11:50

Мика Мамаев

После того как Сооронбай Жээнбеков стал президентом, активность Асылбека Жээнбекова снизилась. Хотя раньше он был очень влиятельным человеком, - отметил Зулпукаров.

- теперь же многие отметили талант С.Жээнбекова и стали симпатизировать ему - надо было сказать,,)))))

Бакиев тоже не подпускал сразу своих братьев к власти. Он начал их назначать через год-полтора. Что ж...подождем.

+2
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Жика
03.04.2019, 12:42

Мудрое решение Асылбека. Теперь люди знают что Асылбеку на фиг не нужен СДПК он и без них обойдется

0
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Кундуз
03.04.2019, 13:32

Наконец то понял, что ему ничего не обломиться

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Камилла
03.04.2019, 14:09

Насильник дает оценку..

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