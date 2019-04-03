Зулпукаров рассказал, как изменился брат президента

Депутат от фракции СДПК Торобай Зулпукаров не будет принимать участие в съезде партии, организуемом по инициативе движения "СДПК без Атамбаева". Об этом он заявил в интервью радио Марал.

По его словам, в этот день он будет занят парламентскими делами.

- Приглашения я пока не получал, но в этот день в Жогорку Кенеше будут рассматриваться приграничные вопросы. Так как я являюсь инициатором этой темы, то я не смогу принять участие в съезде 3 апреля, - пояснил он.

В то же время, отметил депутат, он готов пойти на съезд 6 апреля, который организуется экс-президентом Атамбаевым.

- То, что почти в одно время пройдет два съезда – это неправильно. Необходимо в судебном порядке определить легитимность одного из них. Большинство членов политсовета приняли и назначили дату съезда. Насколько их действия законные, должны определить соответствующие органы, - добавил он.

Также народный избранник рассказал про деятельность своего коллеги по фракции Асылбека Жээнбекова.

- После того как Сооронбай Жээнбеков стал президентом, активность Асылбека Жээнбекова снизилась. Хотя раньше он был очень влиятельным человеком, - отметил Зулпукаров.

Напомним, по словам лидера движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбека Абдрахманова, большинство членов политсовета партии назначили дату очередного съезда партии на 3 апреля текущего года.

В свою очередь сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева проведут съезд 6 апреля этого года.