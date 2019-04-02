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Темир Сариев: Кандидатам в депутаты надо сдавать тесты на знание законов

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- Бакыт Стамов
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Кандидаты в депутаты в обязательной форме должны сдавать тесты на знание законов и законотворческой деятельности. Об этом редакции VB.KG заявил в интервью экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, многие члены парламента не знают даже элементарных вопросов по государственному устройству, госуправлению и разделению властей.

- Если человек хочет быть чиновником, то он обязательно сдает тесты на знание законов. А почему-то для парламентариев таких требований нет. Поэтому мы часто получаем таких депутатов, которые даже не знают Конституции и кодексов. Считаю, что нужно сделать более ответственным вопрос формирования парламента, - поделился своим мнением Сариев.

Стоит отметить, что в последнее время очень часто в соцсетях стали говорить о сомнительной пользе сегодняшних парламентариев. И, действительно, чаще всего кыргызстанцы акцентируют свое внимание на крайне низком уровне образования тех или иных депутатов Жогорку Кенеша.

Экс-премьер-министр Темир Сариев является лидером политической партии "Ак Шумкар", которая, по его словам, будет участвовать в парламентских выборах 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/377597
Теги:
выборы, закон, образование, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Темир Сариев
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