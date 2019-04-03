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Экс-премьер предложил заставить депутатов быть "послушными" партиям

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- Бакыт Стамов
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Экс-премьер-министр Темир Сариев предлагает ужесточить закон о политических партиях. Таким мнением он поделился в интервью редакции VB.KG.

По его словам, партии, которые представлены в парламенте, должны периодически отчитываться и держать связь со своими избирателями.

- Сами фракции должны не терять связи с партиями. И сама партия должна иметь возможность оценивать работу своего представителя в парламенте, - отметил он.

В то же время, продолжил политик, должна быть сменяемость партийных лидеров на определенные сроки.

- Сейчас настало время очень серьезно подходить к партийному стройтельству. У многих партий программы схожие, но часто они носят декларативный характер. Приведу пример, часто бывает, что становится человек депутатом, а с учетом того, что нет партийной культуры, образования и контроля, то он в парламенте начинает занимать противоположную партийной программе позицию. Сейчас это становится нормой, но это нонсенс. Здесь нам предстоит огромная работа и нужно укреплять партийные институты, - добавил Темир Аргембаевич.

В заключение Темир Сариев поделился своими планами, связанными с его партией "Ак Шумкар".

- В связи с тем, что политическая партия "Ак Шумкар" будет участвовать в парламентских выборах, мы сейчас усиленно обновляемся, а также проводим переговоры с различными общественными деятелями и политическими силами, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/377602
Теги:
выборы, закон, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Темир Сариев
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Комментарии
Читатель Вечерки
03.04.2019, 11:06

"У многих партий программы схожие, но часто они носят декларативный характер."

Т.е. фактически и партий-то нет, есть всего лишь группировку, нацеленные на захват лакомых кусков в государстве.

Для маленького Кыргызстана (в одной Москве живет в два раза больше людей) - это долбаные партии и даром не нужны.

Впрочем, если партийным паханам партии нужны - пусть создают и дальше дурачат народ, но в Жогорку Кенеш депутаты должны избираться ИНДИВИДУАЛЬНО. За каждого кандидата надо голосовать отдельно, а не так, как сейчас - "оптом за партийный список". Благодаря партиям в Жогорку Кенеш попадают люди, которых народ никогда бы не избрал депутатами !

Пока возвращать власть народу через своих истинный представителей !  В настоящее же время власть принадлежит партиям.

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Жика
03.04.2019, 11:17

Оочень даже здравый смысл этого предложения. Так как больше половины депутатов не знают законы не знают даже что такое закон. Атамбаев просто продовал кресла депутатов.

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Читатель
03.04.2019, 12:32

Да у нас по сути политических партий и не было никогда. Есть просто объединения людей по интересам и причем зачастую по преступным интересам. Разогнать к чертям все партии и назначить выборы по одномандатным округам. Там хотя бы знаешь за кого голосуешь.

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