Экс-премьер предложил заставить депутатов быть "послушными" партиям

Экс-премьер-министр Темир Сариев предлагает ужесточить закон о политических партиях. Таким мнением он поделился в интервью редакции VB.KG.

По его словам, партии, которые представлены в парламенте, должны периодически отчитываться и держать связь со своими избирателями.

- Сами фракции должны не терять связи с партиями. И сама партия должна иметь возможность оценивать работу своего представителя в парламенте, - отметил он.

В то же время, продолжил политик, должна быть сменяемость партийных лидеров на определенные сроки.

- Сейчас настало время очень серьезно подходить к партийному стройтельству. У многих партий программы схожие, но часто они носят декларативный характер. Приведу пример, часто бывает, что становится человек депутатом, а с учетом того, что нет партийной культуры, образования и контроля, то он в парламенте начинает занимать противоположную партийной программе позицию. Сейчас это становится нормой, но это нонсенс. Здесь нам предстоит огромная работа и нужно укреплять партийные институты, - добавил Темир Аргембаевич.

В заключение Темир Сариев поделился своими планами, связанными с его партией "Ак Шумкар".

- В связи с тем, что политическая партия "Ак Шумкар" будет участвовать в парламентских выборах, мы сейчас усиленно обновляемся, а также проводим переговоры с различными общественными деятелями и политическими силами, - сказал он.