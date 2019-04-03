Экс-премьер предложил заставить депутатов быть "послушными" партиям

"У многих партий программы схожие, но часто они носят декларативный характер."
Т.е. фактически и партий-то нет, есть всего лишь группировку, нацеленные на захват лакомых кусков в государстве.
Для маленького Кыргызстана (в одной Москве живет в два раза больше людей) - это долбаные партии и даром не нужны.
Впрочем, если партийным паханам партии нужны - пусть создают и дальше дурачат народ, но в Жогорку Кенеш депутаты должны избираться ИНДИВИДУАЛЬНО. За каждого кандидата надо голосовать отдельно, а не так, как сейчас - "оптом за партийный список". Благодаря партиям в Жогорку Кенеш попадают люди, которых народ никогда бы не избрал депутатами !
Пока возвращать власть народу через своих истинный представителей ! В настоящее же время власть принадлежит партиям.