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Асылбек Жээнбеков заявил о выходе из партии СДПК

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- Екатерина Улитина
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Депутат Асылбек Жээнбеков заявил о выходе из партии СДПК. Об этом он заявил во время пленарного заседания ЖК.

В своей речи депутат отметил, что из-за сложившейся ситуации больше не может оставаться членом этой партии.

Однако сохраняет за собой депутатский мандат и членство во фракции СДПК.

Напомним, в последние месяцы в партии СДПК наблюдается раскол. Сегодня часть партийцев, называющих себя "СДПК без Атамбаева", проводят свой съезд. Еще один съезд партии состоится 6 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/377607
Теги:
Асылбек Жээнбеков, парламент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, СДПК без Атамбаева, СДПК
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Комментарии
Горожанин
03.04.2019, 10:24

Правильно сделал, мужской поступок.

0
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Читатель Вечерки
03.04.2019, 10:34

Все эти партии в реальности стали организовано-преступными группировками (ОПГ), нацеленными на грабеж народа и Кыргызстана. Да посмотрите на эти партии ! 

+1
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Жика
03.04.2019, 11:11

Полностью поддерживаю его а то все АШАновцы винили его в расколе СДПК. Теперь делайте что хотите со своими партиями!

0
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123
03.04.2019, 11:54

фарс и спектакль

+2
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312
03.04.2019, 12:22

123

фарс и спектакль

да тв прав АША только это и умеет делать, ничего более и воровать.

-1
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Мика Мамаев
03.04.2019, 12:40
Карма: +187
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 288
Минусов: 101
Комментариев: 287

Однако сохраняет за собой депутатский мандат и членство во фракции СДПК.

Нестыковочка,слова рознятся с делами,,

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Виктор
03.04.2019, 13:12

Атамбаев не верняка не находит себе место. его планы не удались. С тем что Асылбек хочет отобрать у него партию. А оказывается Асылбеку и даром то не нужен СДПК. 

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Жика
03.04.2019, 13:25

Мудрое решение не надо вмешиваться в разборки Атамбаева. Пускай они с Омуркуловым сами решат кто будет там главным.

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Жэк
03.04.2019, 13:27

Самое время уйти с партии СДПК так как его уже Атамбаев распустил он не смог удержать даже одну партию как он только держал Кыргызстан?

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Кундуз
03.04.2019, 13:29

Скатертью дорога

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Жэк
03.04.2019, 13:31

Такими и должны быть депутаты которые думают о людях а не о партии или еще кого нибудь. Асылбек таким образом дал понять Атамбаеву чте его Партия СДПК и даром не нужен ему.   

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Шейх
03.04.2019, 13:35

Молодец, красава! Не то что Алмазик, он просто прилип к СДПК, будто если выйдет умрет

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Айдар Алиев
03.04.2019, 13:37

Интригант Аша и Карамушкина выкусили, Жээнбеков доказал Вам обоим, что он не нуждается в СДПК. Но вы потеряли много лекторатов. Теперь сидите и выпевайте с рюмки привезенный из Китая...

-1
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Читатель
03.04.2019, 14:52

Давно нужно было выйти из СДПК. Ему нужно создать новую партию. Все переметнутся в его партию.

-1
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