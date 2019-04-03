Депутат Асылбек Жээнбеков заявил о выходе из партии СДПК. Об этом он заявил во время пленарного заседания ЖК.

В своей речи депутат отметил, что из-за сложившейся ситуации больше не может оставаться членом этой партии.

Однако сохраняет за собой депутатский мандат и членство во фракции СДПК.

Напомним, в последние месяцы в партии СДПК наблюдается раскол. Сегодня часть партийцев, называющих себя "СДПК без Атамбаева", проводят свой съезд. Еще один съезд партии состоится 6 апреля.