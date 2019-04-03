Суды над экс-чиновниками вновь отложили

Сегодня утром в Бишкеке должны были начать рассматривать по существу сразу несколько уголовных дел по обвинению бывших высокопоставленных чиновников.

В Свердловском районном суде Бишкека проходило слушание уголовного дела по аварии на ТЭЦ. На скамье подсудимых два экс-премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, два экс-директора АО "Электрические станции" Салайдин Авазов и Жолдош Назаров, экс-министр финансов Ольга Лаврова, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, и бывший директор по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов.

Из-за небольшой вместимости зала журналистов, родственников подсудимых и просто неравнодушных граждан не пустили, хотя формально процесс проходил в открытом режиме. Адвокаты просили найти более вместительное помещение вне стен Свердловского суда, однако в просьбе было отказано.

В итоге судебное заседание сегодня завершилось, не успев начаться. Слушание перенесли из-за отсутствия адвокатов Калиева и Бримкулова. Защитник Сапара Исакова Нурбек Токтакунов отметил, что адвокатов не известили должным образом о дате судебного заседания.

Еще одно не менее громкое дело сегодня рассматривал Ленинский суд столицы. Обвиняемыми проходят бывшие градоначальники Бишкека Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов и еще несколько человек. Их подозревают в совершении разных преступлений, совершенных в разное время, однако их дела объединили в один судебный процесс. Суд пока не приступил к рассмотрению собранных доказательств. Сегодняшний процесс вновь отложили по причине отсутствия двух адвокатов.

В пресс-службе Социал-демократической партии отметили, что сторонников и родственников обвиняемых в сопартийцев милиция не пустила в здание суда.